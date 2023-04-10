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民進黨金主再涉2起農地違規使用 高市府：已限3周改善

聯合報／ 記者王昭月古和純／高雄即時報導
高市前副市長陳啟昱涉農地違規使用後，立委陳琬惠今再爆周遭另二處農地，也同樣違規。記者古和純／攝影
高市前副市長陳啟昱涉農地違規使用後，立委陳琬惠今再爆周遭另二處農地，也同樣違規。記者古和純／攝影

民眾黨立委陳琬惠繼披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅後，今午再爆，陳啟昱農地周遭另二筆農地，一筆為民進黨全國黨代表李壯展所有，另筆是高市府市政顧問林鶴堯所有，三塊地都蓋房舍。高市府對此表示，上周市府已對三當事人開罰，並要求三周內改善，如果未改即強制拆除，「市府標準都一致，沒有例外」。

高市綠營人士被民眾黨立委陳琬惠連環踢爆農地違規使用，繼前高雄副市長陳啟育之後，今再爆陳啟昱農地同周邊兩筆地號農地，分屬民進黨全國黨代表李壯展及現任市政顧問林鶴堯所有。其中李的農地是由他母親在2020年斥資1000萬購得，林約斥資950萬，陳琬惠更點名林是民進黨多位公職人員金主。

針對立委爆料有黨代表、及前市政顧問農地違規使用一事，高雄市政府發言人周璟瑜說，市府上周均已對當事人祭出裁罰，並要求三週內限期改善，如未改善即強制拆除，「任何人違反規定，市府都標準一致，沒有例外」。

高市農業局說明，民眾黨立委陳琬惠今天提及的2件農地違規案，農業局業已於上周現地勘察，發現農地確實未做農用。但兩案都依區域計畫法以及裁罰基準完成裁罰書開立，罰款10萬元，並限期3周內完成拆除，若屆期未能完成改善，本府將依法進行強制拆除，恢復農業生產使用。

農地 陳琬惠 民進黨

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