陳菊介紹監察院古蹟誤認監察院與東京車站出自同一人設計

監察院穹頂修復工程歷經三年，今年3月完工，今天在1樓穹頂區域舉辦揭幕儀式，監察院長陳菊親自揭幕。陳菊介紹監察院建築，過去台灣日據時期由日本建築師森山松之助設計，日本東京車站也是森山松之助作品。

陳菊關於東京車站是森山松之助作品的說法，其實是搞錯了，陳菊搞錯日本建築史，幾年前剛剛完成修復原貌的百年東京車站，其實是辰野金吾設計，森山松之助是辰野金吾的學生。

陳菊表示，監察院穹頂從2020年6月封閉，由古蹟專業人士進行修復調查、2021年9月修繕計畫得到文化部審查同意，才能進行修復工程，經過將近三年時間完成修復，她和監察院副院長李鴻鈞都沒有看過穹頂的廬山真面目，非常期待。

陳菊說，監察院是日據時期興建，1915年落成，是日籍建築師森山松之助設計；森山松之助在台灣重要的建築，還有總統府、台北賓館、菸酒公賣局、國史館等，和日本東京車站一樣，都是森山松之助的作品，很多日本政要來台灣，都會到總統府、台北賓館、監察院參觀。

陳菊指出，監察院穹頂仿造義大利羅馬萬神殿格框，至今仍是台灣相當具代表的經典建築，修復過程十分嚴謹，希望表達監察院為台灣古蹟、文化資產保存敬重的心意。到院賓客及洽公民眾能駐足欣賞國定古蹟監察院建築之美。

監察院表示，列為國定古蹟的監察院為日據時期興建，森山松之助所設計，落成於1915年，先後稱為台北廳廳舍、台北州廳舍等，落成之初即完成中央大門圓頂、兩旁衛塔、兩翼房舍及西面翼樓，為台灣目前保存較完整之西洋歷史式樣建築。

監察院說，修復穹頂區域位於大門圓頂建築入口。走入大廳時，映入眼簾的是環立的四對托次坎式雙柱及M型樓梯，抬頭可看見壯麗穹頂及花窗玻璃，圓頂天花板為仿義大利羅馬萬神殿格框，至今仍是台灣相當具代表性的經典建築。