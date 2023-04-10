權貴農地又一椿 立委陳琬惠再爆還有2綠營人農地蓋房舍

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱農地周遭667、668地號農牧地為2022年當選民進黨全國黨代表李壯展所有，675號農牧地為現任高雄市政府市政顧問林鶴堯所有，三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。

陳琬惠指出，李壯展2021年3月還曾在臉書上張貼這處非法農舍的園藝造景，並以文字寫著「花了許多的時間和精力，即將快完工了，離退休時間只剩十年，往後退休想定居在這，想遠離市區的緊繃壓力，歡迎好朋友來山上走走，享受山上的寧靜，起床的鳥叫聲」。

陳琬惠指出，李壯展母親黃秋霞2020年4月15日以每坪一萬元購買旗甲段667、668號土地，共984.29坪，總價一千萬元。林鶴堯2013年6月3日以每坪0.6萬元購得旗甲段675地號土地，總價950萬元。

陳琬惠點名林鶴堯是民進黨及高雄市長陳其邁金主，稱外界可上監察院網站查，可發現林鶴堯是很多民進黨公職人員的金主。

陳琬惠表示，林鶴堯是高雄市府顧問，2022年當選民進黨全國黨代表，他2013年購買旗甲段675地號的農業區農牧用地，但土地上蓋有建物，在高市府建照系統和農地盤查系統上也查無登記資料。

陳琬惠質疑「為什麼一眾綠營權貴要在這集體獵地？是這邊風水比較好？還是呷好逗相報？又是誰在幫陳啟昱、李壯展、林鶴堯撐腰？」綠營權貴目無法紀、堂而皇之直接在需要特別保護的特定農業區蓋豪宅。