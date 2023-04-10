快訊

陳零九驚傳遇國道車禍「噴血毀容」 最新就醫狀況曝光

影／特斯拉國道奔馳 正副駕駛竟「睡到歪頭」…網搖頭：7天後見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

權貴農地又一椿 立委陳琬惠再爆還有2綠營人農地蓋房舍

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱農地周遭667、668地號農牧地為2022年當選民進黨全國黨代表李壯展所有，675號農牧地為現任高雄市政府市政顧問林鶴堯所有，三塊地上都蓋房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。

陳琬惠指出，李壯展2021年3月還曾在臉書上張貼這處非法農舍的園藝造景，並以文字寫著「花了許多的時間和精力，即將快完工了，離退休時間只剩十年，往後退休想定居在這，想遠離市區的緊繃壓力，歡迎好朋友來山上走走，享受山上的寧靜，起床的鳥叫聲」。

陳琬惠指出，李壯展母親黃秋霞2020年4月15日以每坪一萬元購買旗甲段667、668號土地，共984.29坪，總價一千萬元。林鶴堯2013年6月3日以每坪0.6萬元購得旗甲段675地號土地，總價950萬元。

陳琬惠點名林鶴堯是民進黨及高雄市長陳其邁金主，稱外界可上監察院網站查，可發現林鶴堯是很多民進黨公職人員的金主。

陳琬惠表示，林鶴堯是高雄市府顧問，2022年當選民進黨全國黨代表，他2013年購買旗甲段675地號的農業區農牧用地，但土地上蓋有建物，在高市府建照系統和農地盤查系統上也查無登記資料。

陳琬惠質疑「為什麼一眾綠營權貴要在這集體獵地？是這邊風水比較好？還是呷好逗相報？又是誰在幫陳啟昱、李壯展、林鶴堯撐腰？」綠營權貴目無法紀、堂而皇之直接在需要特別保護的特定農業區蓋豪宅。

陳琬惠呼籲高雄市府和監察院給交代，請高市府出現說明破壞農地的違法豪宅何時要拆？監察院也應調查是否有人濫權護航？不能因為前高雄市長、現任監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓就不敢查。

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱土地周遭還有兩位綠營權貴也在農牧地上違法蓋房舍。 圖／陳琬惠國會辦公室提供

陳琬惠 民進黨

延伸閱讀

影／馬英九訪中國大陸 綠營民代喊：馬先生你錯了

名人帶路玩高雄！盧廣仲開唱前先踩點，最推「必遊3景點」，市長加碼再推一行程

影／百年歷史穹頂重現 監察院穹頂區域修復完工

南市1選區綠營初選 郭貞慧：溪北三代同堂不是夢

相關新聞

權貴農地又一椿 立委陳琬惠再爆還有2綠營人農地蓋房舍

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，今天下午再爆，陳啟昱農地周遭...

【重磅快評】王義川的「靠北」與「靠背」

民進黨「交通專家」王義川，在綠媒政論節目上一席大陸高鐵「沒有靠背」的妄語，成為網路新笑點，甚至是對岸網友拍視頻狂打臉的新...

從蔡英文到柯文哲 都是「選前搞造型、選後現原形」？

台灣民眾黨主席柯文哲率團訪美，日昨抵達紐約，接機的支持者高喊「柯總統加油」，還有人說柯文哲比他們想像中年輕很多。殊不知，柯目前的年輕「造型」是為了參選總統，有期間限定，明年1月13日投票結束「就不演了」。 原來，柯文哲此趟赴美有備而來，行前還特別「時尚改造」，不僅邀請總統級裁縫師訂製新西裝，更找來知名髮型師設計新髮型。他受訪時笑說，「因為這個要花錢維護，維持到明年1月13日就不維持了」。 柯文哲快人快語慣了，不想花錢維持造型，或許是玩笑話。但「選前搞造型，選後現原形」，確實是不少參選人的通病。

雙英出訪有效 學者：中美應取得平衡

雙英出訪整體表現分庭抗禮。啟思民本基金會民調出爐，且有逾半數民眾認為要與中美保持等距關係。對此，國民黨立委江啟臣10日表示，雖然藍綠支持者看法有嚴重分歧，但中間選民對雙英出訪都表示肯定態度。淡大學者李大中指出，這其實意味著台灣社會期待未來領導人能與中、美都保持聯繫。

國民黨批政府失能 雞飛豬跳一路漲

國民黨立法院黨團上午召開「雞飛豬跳一路漲 政府失靈失能」記者會，黨團書記長謝衣鳯與總召曾銘宗批民進黨政府，缺蛋問題還沒解...

防詐騙 藍委籲延長轉帳生效時間

今年網路購詐騙仍為大宗！內政部長林右昌10日於立法院表示，將推動電商在宅配單上隱蔽民眾的手機號碼，減少個資外流，並建置小組追蹤詐欺案件的金流。國民黨立委李德維建議，大多數詐騙還是透過銀行轉帳，呼籲金管

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦