【重磅快評】王義川的「靠北」與「靠背」

民進黨「交通專家」王義川，在綠媒政論節目上一席大陸高鐵「沒有靠背」的妄語，成為網路新笑點，甚至是對岸網友拍視頻狂打臉的新標的。不過在嘲諷「專家不過是訓練有素的狗」，或是批評「人一綠、腦就殘、嘴就賤、眼就盲、心就黑」之餘，其實深一層次的王義川的「靠北」與「靠背」也值得關注。

仔細分析王義川一番「靠北」馬英九讚大陸高鐵的談話，他所指的「靠背」，比較傾向於腰靠抱枕一類的東西，而不是有些人所理解的「椅背」。畢竟，如果王義川的真意是指大陸高鐵沒有椅背，那就真的不是智商或常識有問題了。

那王義川又是在「靠北」什麼？從他接續提到的桌巾、水果、杯子等等，指稱「都是陸方準備好一整組放在那的」，要馬英九「不要傻傻的」誤以為大陸高鐵平常就是這樣，顯然王義川更在意的，其實是陸方在高鐵上的接待規格明顯超乎一般旅客。

只不過，不久前馬英九剛抵陸訪問之初，王義川同樣也曾「靠北」過陸方讓馬英九坐大巴、下機沒鋪紅地毯等「低規格」接待，對照他如今的「靠北」大陸高鐵接待馬英九多了很多東西，如此幾近人格分裂、只為批評而拿放大鏡找碴式的評論，只怕才是王義川乃至綠營政論節目最大的問題。

而王義川之流的愚民言論能在台灣媒體四溢橫流，就不得不讓人聯想到其「靠背」又是何等的堅實華麗？

王義川早被外界視為林佳龍子弟兵，2014年林佳龍競選台中市長時即負責交通運輸政策，林佳龍當選後也曾出任台中市交通局長；乃至於出仼桃園航空城公司董事長、台灣觀光協會秘書長，若說無政治「靠背」只怕也沒人會信。

直言之，王義川如今既身兼綠營色彩農厚的台灣智庫策略長及民進黨中執委，他自稱的「交通出身」就真只是出身而已，他真正背靠的仍是政黨權力以及政治利益；人民若看不清這根本事實，寧願被「王義川們」披著專家外皮脫口而出的政治語言所操弄，如此低落的媒體識讀能力，只怕純追劇還比較有益身心哩！