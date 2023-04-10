律師簡榮宗宣布參選新北七星區立委爭取國民黨提名

律師簡榮宗今天中午宣布爭取國民黨提名，參選新北市七星區立委。他說，近年來因為協助年輕人創業，發現台灣現行法律與監管，過於僵化，不利產業發展，決定投入選舉，爭取改變的機會，過去兩屆七星區立委都只忙自己的事情，沒有耕耘地方，爭取地方建設，立委選舉一定要選對人，才能找得到人服務地方。

簡榮宗近年廣結善緣，基隆市長謝國樑因為地緣關係，大力支持簡榮宗，今天出席記者會表達對簡榮宗的支持，國民黨立委吳怡玎、前交通部長葉匡時、前國民黨立委白添枝也都參加記者會，表達支持簡榮宗參選立委。

簡榮宗說，這幾年，他與國民黨副主席連勝文一起協助年輕人創新創業，他發現台灣法律跟監管過於僵化，對於產業發展不友善。連勝文告訴他，如果認為現行法律條文有問題，就是投入立委選舉，爭取改變的機會。

簡榮宗表示，四年前參加國民黨初選失利後，仍在地方上持續跟民眾互動，參加各種公益、學校、社區或是義消活動，各種急難救助、防疫物資捐贈、獨居老人關懷，都可以看到他的身影，因為他是瑞芳出生，汐止成長的七星區在地囡仔。

簡榮宗參選選區包括新北市汐止、瑞芳、雙溪、貢寮等，他說，民進黨在中央執政，將黑手伸入學校、媒體之外，透過安插自己人馬，讓獨立的監察、司法機關，喪失了原有的公正。利用國家資源豢養網軍，打壓言論自由、攻擊在野黨。民進黨治國毫無章法，對民生議題提不出解方，缺水、缺電、缺疫苗、缺蛋，農產品外銷不了、價格崩跌。為什麼民進黨可以如此囂張，唯有強而有力的立委監督以及國民黨重返執政，是唯一能讓台灣人過好日子的方式。

簡榮宗表示，七星區連續兩屆沒有國民黨立委。之前的黃國昌，忙著在立法院開記者會，創造全國聲量，現在的賴品妤，不是裝萌，就是忙著各地輔選，很少爭取地方建設，參與地方活動，為地方發聲，七星區在交通、長照、國土規畫以及產業升級，落後其他地區，這種情況一定要改變，只有選對人，才找得到人。