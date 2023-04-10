防詐騙 藍委籲延長轉帳生效時間

今年網路購詐騙仍為大宗！內政部長林右昌10日於立法院表示，將推動電商在宅配單上隱蔽民眾的手機號碼，減少個資外流，並建置小組追蹤詐欺案件的金流。國民黨立委李德維建議，大多數詐騙還是透過銀行轉帳，呼籲金管會考量延長大額、非約定轉帳的生效時間。金管會回應說，這牽涉到民眾財務周轉，需要更多評估。

識詐堵詐阻詐懲詐

林右昌指出，詐欺案出現國際化、數位化的趨勢，各國詐騙趨勢都在升高，我國也面臨嚴峻挑戰，政府已統籌各單位，成立「打詐國家隊」。他說，目前金融系統與警方合作，透過關懷提問第一線阻攔詐騙案發生。在網路方面，也啟動即時下架貼文的機制，遏止詐騙網頁刊登等。

他表示，打詐行動未來重點工作會分為「識詐」，邀請各領域專家拍攝宣導；「堵詐」，推動電商業者採用號碼隱蔽服務，減少民眾個資外流；「阻詐」，建置金流調閱小組，追蹤詐欺金流；「懲詐」，不定期規劃全國同步打詐專案行動。

名人帳號遭冒用

針對名人帳號遭到冒用，化身投資老師來詐騙民眾的狀況。金管會表示，持續建置「金融防詐騙專區」與「查詢合法業者名單專區」，提供投資人查詢合法業者的名單、遭冒名公眾人物的稱清說明與媒體報導等資訊，並加強民眾教育宣導，提升社會防詐意識。

李德維指出，去年7月就核定「打擊詐欺策略行動綱領」，但不諱言說，打擊犯罪的成效不彰，去年仍有2萬9千件詐欺案件，更是連續三年增加，其中假投資詐騙案的財損最高，並追問，今年詐欺犯罪的狀況？

籲延長轉帳時間

林右昌回應說，迄今詐欺犯罪前三多的為網路購物、投資詐騙與解除分期付款，投資詐欺仍為詐騙金額最高的類型。李德維表示，大多數的詐欺還是透過銀行轉帳付款，呼籲金管會能規定非約定帳戶大額轉帳，能延長生效時間。規定要24到72小時才能入帳。

證期局副局長張子敏回應表示，因為延長轉帳生效時間，會牽涉到民間的資金融通，導致民眾的財務問題受到影響，還需要評估。李德維說，可以設定非約定、大額匯款才延長生效時間，民眾的小額轉帳不必限制。

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