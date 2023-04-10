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內政部「打詐綱領1.5」投資廣告實名制、提供帳戶也罰

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌至立法院內政委員會報告。本報資料照。記者季相儒／攝影
內政部長林右昌至立法院內政委員會報告。本報資料照。記者季相儒／攝影

內政部林右昌今天在立法院表示，在行政院政務委員羅秉成協助下，內政部研訂打詐行動綱領1.5版，包括刊登投資、求職網路廣告實名制，以及提出修法加重詐欺刑度等，近期向行政院長陳建仁報告後推出。

林右昌上午列席立法院內政委員會，他表示，陳建仁指示羅秉成協調金管會、國家通訊傳播委員會、法務部、內政部等機關，研議推動打詐綱領1.5，針對投資、求職面向打詐，除了更有針對，強度更強、範圍也會更廣，同時提高刑度、科技打詐，強化打詐量能。

林右昌說，解決打詐問題，不只要在後端查察，更重要是前端源頭管理，在社群平台前端管理，很多詐騙利用網路匿名特性，科技手法，讓查察不易進行。未來包括投資、求職廣告，均應朝實名制規畫努力。

林右昌表示，過去大家認為詐騙比較輕罪，未來不會，詐騙將是政府重點打擊對象，全面提高相關罪刑，包括主謀、協同犯罪、銀行帳戶提供者都要納入。

針對社群網路假求職貼文，內政部報告指出，已洽臉書啟動即時下架機制，統計去年11月10日至今年3月24日止，共下架2萬2838則詐騙貼文。

內政部統計，去年查獲詐欺集團共1628件，嫌犯1萬5047人，查扣不法所得22億557萬元。截至今年4月7日，共執行2次全國同步打擊詐欺專案，共查獲429件，嫌犯1988人，查扣不法所得3億4353萬元。

內政部 詐騙 林右昌

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