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陳椒華：陳耀祥若硬闖鏡電視案 他將成為敗壞NCC大罪人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥。本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥。本報資料照片

時代力量立委陳椒華今天說，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥如果硬闖鏡電視審查案，他將會成為敗壞NCC的大罪人，陳耀祥已被檢方列為貪瀆案被告，鏡電視仍有諸多爭議尚未調查清楚。

不少國民黨立委收到一封署名「NCC內部吹哨者」的檢舉信函，指控陳耀祥正緊鑼密鼓地透過核心幕僚備妥相關資料，計畫偷偷強行闖關通過鏡電視案。

陳椒華說，昨天有媒體報導披露，陳耀祥可能闖關通過鏡電視一系列的審查案，昨天傍晚先是由鏡電視發表聲明，NCC隨後也發出新聞稿說明。即便NCC是委員會制，各委員獨立行使職權，面對鏡電視的執照核發跟後續產生的股東賣股、人頭代持及NCC內部洩密等，陳耀祥被檢方列為貪瀆案被告偵辦中，鏡電視一案有諸多爭議，尚未調查清楚。

陳椒華指出，陳耀祥去年在立法院交通委員會承諾，相關爭議未調查清楚前，不會對鏡電視案做決定，他的公開發言代表NCC立場，不管是立法院質詢公報紀錄，還是當日臨時提案的文字都非常清楚。

陳椒華說，如果NCC的委員制，是任何一位委員都可以提出議程，要求審查鏡電視案，那麼陳耀祥當天就應該向委員說這不是他能決定的。

陳椒華表示，NCC處理案件的議程安排跟委員會制、委員獨立行使職權，毫無關係，NCC發布的新聞稿非常離譜，擺明先射箭再畫靶，硬是要闖關鏡電視一系列審查案。

陳椒華說，陳耀祥在立法院公開承諾，那麼他就應該嚴格遵守，別拿獨立行使職權做擋箭牌，沒有調查清楚，就不應該審查，陳耀祥硬闖鏡電視案，等同是將NCC特許事業的監理權限，自廢武功，陳耀祥將成為敗壞NCC的大罪人。

NCC 鏡電視 陳耀祥

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