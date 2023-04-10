最新民調／江啟臣：雙英出訪 民眾給予正面肯定的評價

啟思民本基金會今天舉行雙英出訪外交與兩岸調查記者會，結果顯示民眾對雙英出訪給予正面肯定評價，蔡英文總統出訪中南美洲友邦以及過境美國，在滿分10分標準下，獲得5.56分評價；前總統馬英九出訪中國大陸，獲得5.66分評價。

交叉結果顯示，民進黨支持者給予蔡英文7.72分，給予馬英九3.59分，國民黨支持者給予馬英九7.49分，給予蔡英文4.41分，無政黨傾向者分別給予蔡英文5.57分與馬英九5.75分。

國民黨立委江啟臣表示，台灣選民對於政治人物努力拚兩岸拚外交，持肯定態度，蔡英文與馬英九都達到了原本預期的目標，鞏固原本支持者的認同，增加中間選民的支持。

對於美中台關係，有人認為台灣應該親美，有人認為應該親中國大陸，或應該與美中保持等距。調查結果顯示，50.3%民眾認為台灣應該與美中保持等距，38.4%認為應該親美，6.9%認為應該親陸。20歲至29 歲年輕族群是唯一主張親美高於維持等距的年齡層。

調查結果顯示，3. 61%民眾同意台灣是美中角力的棋子，41.9%認為台灣角色最關鍵。交叉結果顯示，綠營支持者66.8%不認同台灣是棋子，藍營支持者80.9%同意台灣是棋子。

綠營支持者 41.4%認為美國是台海和平穩定最關鍵的角色，藍營支持者46.9%認為台灣才是台海和平穩定最關鍵的角色。

這個調查是啟思民本基金會4月7日至8日在網路進行調查，以 Facebook問卷進行，有效樣本1088 份，抽樣誤差在95%信心水準下，正負3.0%內。