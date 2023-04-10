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俞大㵢：中國大陸拉攏巴拉圭朝野總統候選人

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台灣與前友邦宏都拉斯才斷交不久，現在南美洲邦交國巴拉圭也傳警訊。(本報資料照片)
台灣與前友邦宏都拉斯才斷交不久，現在南美洲邦交國巴拉圭也傳警訊。(本報資料照片)

中華民國與宏都拉斯斷交不久，南美洲邦交國巴拉圭也傳警訊，支持度領先的在野黨候選人艾里格里曾表態將在兩岸之間選擇利益較大者。外交部次長俞大㵢表示，外交部正密切觀察選情，中國大陸很明顯拉攏各方候選人，台灣未來願意與任何巴拉圭民選總統所組成的新政府合作。

巴拉圭4月30日總統大選，目前在野黨候選人艾里格里名調領先，以38.1％高於執政黨候選人潘尼亞36.4％，艾里格里有意與中國大陸建交。

艾里格里在競選官網指出，台灣與大陸必須選擇能提供我們更好條件者，巴拉圭不能將情感置於政治利益之上，若勝選會依據國家利益來決定外交政策走向。

國民黨立委江啟臣在立法院外交國防委員會質詢俞大㵢，俞大㵢表示，艾里格里雖然提出傾向中方的外交政見，但又透過團隊說，巴拉圭跟台灣關係非常好，他如果當選的話，會跟台灣談如何深化兩國關係，因為巴拉圭身為台灣在南美唯一邦交國，台灣可以給巴拉圭更多貢獻。

俞大㵢說，他接觸過巴拉圭在野黨總統候選人，也認識對方。

俞大㵢指出，外交部與駐巴大使館一直密切觀察注意選情，願與巴國新政府合作立場，中國大陸很明顯在拉攏各方候選人，這是一個事實，台灣願意跟任何由巴拉圭人民選出來的總統，新政府合作。

巴拉圭 俞大㵢

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