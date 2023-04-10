蕭旭岑說國民黨走什麼路線 比什麼人選總統還重要

新北市長侯友宜的兩岸政見，尊重九二共識擱置爭議，求同存異的精神。馬英九基金會執行長蕭旭岑上午說，這是符合國民黨政綱。但是，國民黨走什麼樣的路線，比什麼樣的人選總統還重要。

蕭旭岑表示，國民黨總統候選人產生之後，他不認為兩岸政策會偏離國民黨政綱，因為如果不走這個路線，就要修改政綱。有關侯友宜兩岸政策看法如果報導屬實，是符合國民黨的政綱。

對於馬英九是否擔心國民黨總統參選人和他的兩岸路線不一樣，蕭旭岑說，馬英九部會擔心，因為國民黨政綱沒有改。他很難想像國民黨主席，或是未來的候選人會違背偏離國民黨政綱。

蕭旭岑表示，馬英九不會干預或過問國民黨總統候選人如何產生；就算總統候選人產生後的兩岸政策，不會偏離國民黨政綱。如果不走，就要修改政綱，發動全代會，他不認為會有這樣的事情。

蕭旭岑說，在宣布馬英九赴陸前，有先告知國民黨主席朱立倫，馬英九在大陸所講的都是國民黨的政綱黨綱，沒有什麼有爭議之處，不需要先和國民黨討論。

蕭旭岑指出，國民黨走什麼樣的路線，比什麼樣的人選總統還重要。