快訊

24小時內70架次！台灣東南海域出現共軍殲15戰機 可能與這事有關

Selina懷孕4個月孕肚曝光 疑洩「寶寶性別」

「爺孫戀」作詞人李坤城病逝！出現7症狀當心大腸癌已上身 做對2事可助預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭旭岑說國民黨走什麼路線 比什麼人選總統還重要

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／POP radio提供
前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／POP radio提供

新北市長侯友宜的兩岸政見，尊重九二共識擱置爭議，求同存異的精神。馬英九基金會執行長蕭旭岑上午說，這是符合國民黨政綱。但是，國民黨走什麼樣的路線，比什麼樣的人選總統還重要。

蕭旭岑表示，國民黨總統候選人產生之後，他不認為兩岸政策會偏離國民黨政綱，因為如果不走這個路線，就要修改政綱。有關侯友宜兩岸政策看法如果報導屬實，是符合國民黨的政綱。

對於馬英九是否擔心國民黨總統參選人和他的兩岸路線不一樣，蕭旭岑說，馬英九部會擔心，因為國民黨政綱沒有改。他很難想像國民黨主席，或是未來的候選人會違背偏離國民黨政綱。

蕭旭岑表示，馬英九不會干預或過問國民黨總統候選人如何產生；就算總統候選人產生後的兩岸政策，不會偏離國民黨政綱。如果不走，就要修改政綱，發動全代會，他不認為會有這樣的事情。

蕭旭岑說，在宣布馬英九赴陸前，有先告知國民黨主席朱立倫，馬英九在大陸所講的都是國民黨的政綱黨綱，沒有什麼有爭議之處，不需要先和國民黨討論。

蕭旭岑指出，國民黨走什麼樣的路線，比什麼樣的人選總統還重要。

國民黨 馬英九 蕭旭岑

延伸閱讀

馬英九講台灣總統大陸能接受？蕭旭岑：和陸有密切溝通

隨馬英九訪中貼假踹警車照惹議 廖元豪道歉

馬英九結束12天大陸行 港媒盤點「五破」兩岸禁忌言行

包車迎接馬英九 徐巧芯嗆：台獨打嘴砲沒人敢接機

相關新聞

台宏斷交後的出路？國際法學者分析這一外交新政策

台灣與宏都拉斯邦交生變，外交部在2023年3月26日早上召開記者會，宣佈立即終止與宏都拉斯的外交關係。接受記者提問時，外交部長吳釗燮表示......

蕭旭岑說國民黨走什麼路線 比什麼人選總統還重要

新北市長侯友宜的兩岸政見，尊重九二共識擱置爭議，求同存異的精神。馬英九基金會執行長蕭旭岑上午說，這是符合國民黨政綱。但是...

文化部忽拍板國漫館 延宕迷航5年後為何2個月快速定案？

延宕5年、歷經兩位文化部長遲遲未能定案的「國家漫畫博物館」，突然在4月1日拍板定案，行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲當天連袂到台中，宣布國漫館落腳台中「刑務所官舍群」。台中市長盧秀燕出席表示「市府全力配合」，她形容全案就像航艦「迷航4、5年」，終於定錨落腳台中，「台中如獲甘霖」。

若中共侵台 麥考爾稱：美國會考慮出兵

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾七日在台北接受福斯新聞專訪，強調國會有權授權政府使用軍事力量，如果共軍侵台，美國民眾支...

美眾議員提台灣引進星鏈系統 綠委證實我國有自製能力

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）近日率團訪台，民進黨立委王定宇今天透露，台美雙方有談到可以...

駐匈代表拿國旗當桌布 洩漏民進黨政府對中華民國的心態

中華民國與中華民國台灣，兩個看起來很像，其實不一樣，一個真，一個假。 中華民國台灣會把國旗當鋪墊食物的桌布，羞辱國旗，中華民國在豺狼遍地，烽火漫天下，勇敢的童子軍將國旗送入孤軍營區，升起國旗，證明國未亡，民族奮起。從對待國旗的輕慢與尊重態度可知，中華民國與中華民國台灣，孰為真，孰為偽冒，中華民國台灣是假貨，穿上中華民國政治外衣的冒牌貨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦