NCC：獨立行使職權 鏡電視案絕無可能「偷偷強行闖關」

針對「NCC準備偷渡《鏡電視》案」的相關報導，國家通訊傳播委員會（NCC）今晚表示，NCC為合議制之獨立監理機關，依法審查相關案件，對個案審理皆須經委員會議全盤考量充分討論後，依法作成最終決議，絕無可能「偷偷強行闖關」任何個案，請各界勿再任意扭曲或延伸。

關於立法院111年12月28日之決議，請NCC將鏡電視案相關問題及資料交由檢調偵辦，並洽其他機關協助行政調查，於案件未明確前，不作最後決定。NCC說明，該會作為獨立監理機關，依法審理鏡電視新聞台相關案件，如於程序中發現有不法情事，定依法究辦，日前便已主動將案關資料提供予士林地檢署併案偵辦；涉司法部分，地檢署亦已向NCC調取相關卷證，後續如地檢署有其他調查需求，該會全力配合。

NCC指出，鏡電視負責人變更、公司章程變更、上架有線電視案，及媒體所提及「人頭股東代持股份」是否違反相關附款等案件，該會已本於職權並依照立院決議洽他機關協助進行相關調查，去函法務部、金管會、經濟部投審會、陸委會等部會，該會依法所查察之相關事證將一併提委員會議審酌及討論，亦持續追蹤該公司是否落實所設附款，如有違反相關規定，定依法處置。

NCC重申，該會為委員會制、各委員獨立行使職權，內部並訂有相關迴避規定，對所受理案件，斷無所謂強力闖關之可能，並對於外界意圖透過新聞媒體，干預該會審查個案深表遺憾。NCC強調，將持續堅守獨立機關客觀、中立、專業之立場，公正處理各項案件，呼籲各界勿刻意抹黑、扭曲，並尊重該會獨立行使職權之空間。