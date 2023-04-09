NCC吹哨者檢舉陳耀祥強行闖關 鏡電視駁斥：無的放矢

今天傳出國民黨立委收到一封署名「NCC內部吹哨者」的檢舉信函，指遭北檢列為被告的NCC主委陳耀祥企圖強行闖關通過鏡電視案。鏡電視發出四點聲明澄清反駁，除解釋申請過程外，也提及立委無的放矢的心態可議，強調「申請案均屬適法，絕無股權轉讓、中資、或官商勾結情事」，呼籲NCC不該受有心人士干擾，以維護獨立機關地位。

國民黨立委近期收到一封署名「NCC內部吹哨者」的檢舉信函，內容指遭北檢列為被告的NCC主委陳耀祥「正緊鑼密鼓地透過其核心幕僚，備妥相關資料，計畫在4、5月間，偷偷強行闖關通過鏡電視案」，吹哨者要立法院交通委員會委員守護新聞專業自主。

內容提及，陳耀祥一連串行為引發NCC其他委員的高度不滿。陳遭到北檢列為被告進行偵辦，仍不知進退，鏡電視所引發的一連串醜聞弊案，NCC沒有真正進行調查，更遑論查明相關疑義，在此情況下準備強行闖關，根本就是坐實了外界對於NCC包庇護航的質疑，葬送NCC早已搖搖欲墜的公信力。

吹哨者質疑，陳耀祥此舉到底是為了誰的利益？是否受到黨政高層指示關心？NCC必須向社會釋疑。

鏡電視發出四點聲明，表示媒體報導申請案內容曲解不實。鏡電視說，其依法向國家通訊傳播委員會申請董監事變更等案件，自去年3月申請迄今已逾一年，依照國家通訊傳播委員會人民申請案件處理期間表規定，董監事變更案應在三個月內作成決定，本公司申請案已超過審查期間甚久。

鏡電視表示，部分立法委員屢屢無的放矢，企圖影響本公司申請案與主管機關審查進度，心態可議。部分立法委員、媒體以及所謂NCC內部吹哨者不實指控鏡電視有中資丶股權移轉或其他種種荒謬等理由，試圖影響主管機關審查鏡電視案及民間媒體營運，是否代表極少數未曾出資半毛錢丶卻欲染指鏡電視不成人士之利益？強調「相信真相必有水落石出的一天」。

鏡電視說，其申請案均屬適法，絕無股權轉讓、中資、或官商勾結情事。若有心人士無端污衊，基於捍衛四百多位員工工作權及閱聽人收看優質電視新聞之權利，必將提起民刑事訴訟，追究到底。最後，鏡電視籲請國家通訊傳播委員會應依法審查本公司申請案件，莫受部分有心人士干擾，以維護獨立機關地位。