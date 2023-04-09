無法等國民黨起跑 賴清德「信賴台灣之友會」遍地開花

副總統賴清德備戰2024總統選舉，組織戰正式開打，海外及全國各縣市都將成立「信賴台灣之友會」集結支持者。據悉，繼3月美國東西岸成立分會之後，也將在4月中於日本各地組織動員，遍地開花，先是13日在東京成立「關東信賴台灣之有會」，隨後大阪及北海道等都有分會，盼凝聚海內外挺賴力量，團結友賴人士。

據悉，「信賴台灣之友會」是各地自發性加入成立的團體，成員均非黨公職，包括各行各業，各地成立的目的就是讓基層擴大參與，團結更多認同賴守護民主的力量。這次蔡英文總統出訪中美洲，過境美國東西岸，「信賴台灣之友會」也發揮號召能力，包括蔡總統抵、離紐約，都組織群眾歡迎及歡送，人數相當龐大。隨後蔡總統回程過境美西洛杉磯，也組織支持者歡迎蔡總統。

國內方面，則由「信賴台灣之友會」秘書長陳金德負責組織，目前已確定15日正式成立「台南信賴台灣之友會」打頭陣，16日宜蘭分會也隨之成立。據悉，未來每周末都會有一到兩個縣市成立，由賴清德親自授旗。

民進黨將於12日中常會正式提名賴清德代表民進黨參選總統，但國民黨情況仍不明朗，賴陣營也時刻緊盯對手動態，以便隨時調整因戰策略。陳金德表示，國民黨長期下來掌握很多行政資源及黨產，在地方已經深耕幾十年，因此各地縣市議會議長、代表會主席、鄉鎮村里長等，都是國民黨占多數，民進黨資源有限，沒辦法等國民黨一起起跑，當然要努力擴大支持層面。

陳金德說，目前可感受到各地支持者很熱情，都紛紛主動要成立「信賴台灣之友會」，並詢問如何成立，其實大部分並非傳統政治工作者，而是各行各業的人都有。

陳金德也說，賴清德從1996年擔任國大代表，就很重視基層經營，從政28年來累積各個層面的支持者，很多來自不同職業及年齡層，是很堅固的基礎，不會因為政治環境而改變。他也說，雖然國民黨尚未確定總統候選人，但「國民黨隨時可以動，基層結構很強」，民進黨要加緊腳步，抓緊時間備戰。