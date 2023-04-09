藍委收到「NCC內部吹哨者」信 爆陳耀祥強行闖關鏡電視

不少國民黨立委近日收到一封署名「NCC內部吹哨者」的檢舉信函，內容指控近日遭北檢列為被告的NCC主委陳耀祥，「正緊鑼密鼓地透過其核心幕僚，備妥相關資料，計劃在4、5月間，偷偷強行闖關通過「鏡電視」案，請立法院交通委員會委員守護新聞專業自主，善盡監督職責。

其內容提及，陳耀祥的舉動，已經引發NCC其他委員的高度不滿。陳遭到北檢列為被告進行偵辦，仍不知進退，鏡電視所引發的一連串醜聞弊案，NCC沒有真正進行調查，更遑論查明相關疑義，在此情況下準備強行闖關，根本就是坐實了外界對於NCC包庇護航的質疑，葬送NCC早已搖搖欲墜的公信力。陳耀祥此舉到底是為了誰的利益？是否受到黨政高層指示關心？NCC必須向社會釋疑。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，假設陳要祥真的要強力護航民進黨政策，讓鏡電是闖關，相信會引起社會大眾的公憤，立法院也會追究陳耀祥的責任。

曾銘宗表示，日前台灣民意基金會調查就有五成以上民眾認為陳耀祥失去公信力，要他下台；而陳過去的重大事蹟，包括廢除中天職照，更一度TVBS要調頻，並給鏡電視執照，這是在民主國家是幾乎不會發生的事情，但陳在任內都在執行蔡政府的政策護航，違反NCC組織法第一條規定。

再者，曾銘宗表示，陳耀祥已經被列為被告，正在調查當中；陳耀祥過去處罰中天，中天電視台提出行政訴訟，已經八次被判敗訴，這在中華民國的行政機關是沒發生過的，只有在陳耀祥之下的NCC發生過，表示陳為了迎合黨意，袒護和修理特定媒體，基於以上幾點，他認為陳耀祥要趕快下台。

檢舉 NCC 主委企圖闖關鏡電視案全文：

1. 依據NCC內部吹哨者檢舉，NCC主委陳耀祥正緊鑼密鼓地透過其核心幕僚，備妥相關資料，計畫在今年4-5月間，偷偷強行在NCC闖關通過鏡電視案。 2. 陳耀祥的舉動，已經引發NCC其他委員的高度不滿。姑且不論陳耀祥個人已身陷此官商勾結的弊案，成為遭到北檢列為被告進行偵辦，仍不知進退，在實質上關於鏡電視所引發的一連串醜聞弊案，迄今NCC沒有真正進行調查，更遑論查明相關疑義，在此情況下準備強行闖關，根本就是坐實了外界對於 NCC 包庇護航的質疑，更將進一步葬送NCC早已搖搖欲墜的公信力。陳耀祥此舉所為何來？到底是為了誰的利益？是否受到黨政高層指示關心？NCC必須向社會釋疑。 3. 尤有甚者，陳耀祥在2022年12月28日交通委員會第 14 次全體委員會議時，面對立法委員的質詢，公開承諾「未查明鏡電視案前，不作決定」；同時，該次委員會也作成如下決議：茲因國家通訊傳播委員會（以下簡稱NCC）審查鏡電視新聞台執照案，於執照審議過程中，多次有NCC內部人士洩密給鏡電視及裴偉，導致裴偉於外部審查會議及NCC委員會仍在開會中，即知悉會議狀況、表決通過票數及整理付款等情事。並另有鏡電視前董事長陳建平向NCC說明之內容，遭外洩予裴偉等內部洩密之狀況頻繁發生。有鑑於NCC雖稱已送司法機關調查，然而NCC政風室將案件送往廉政署後，廉政署將案件踢給調查局，調查局復又踢回廉政署等「機關踢皮球」狀況，非常離譜。更有甚者，鏡電視大股東於事實上疑似已出售股份，卻仍交付無人頭代持等情事之聲明給NCC，已嚴重涉及使公務員登載不實罪。因此，以上諸多違法情事，均為NCC應依法移送檢調調查之犯罪情事，爰提案要求NCC應將相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前不作最後決定。」目前，陳耀祥打算偷偷闖關之舉，已明顯違反了其在立法院的承諾及交通委員會的決議，形同欺騙蔑視國會。 基此，敬請立法院交通委員會之委員，為了守護新聞專業自主，善盡監督職責，要求 NCC履行承諾，並就鏡電視弊案的諸多違法爭議，向交通委員會提出完整的專案調查報告。

不少國民黨立委近日收到一封署名「NCC內部吹哨者」的檢舉信函，內容指控近日遭北檢列為被告的NCC主委陳耀祥，「正緊鑼密鼓地透過其核心幕僚，備妥相關資料，計劃在4、5月間，偷偷強行闖關通過「鏡電視」案」。圖／讀者提供