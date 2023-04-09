柯文哲新造型抵達美國紐約 支持者說比想像中年輕好多

台灣民眾黨主席柯文哲率團訪美，一行人在今天抵達美國紐約，外交官出身的民眾黨秘書長周台竹率領十多位「大紐約區柯P之友聯誼會」民眾到甘迺迪國際機場接機，支持者揮舞著民眾黨旗高喊「柯總統加油」、「柯P加油」，還有人說柯文哲比他們想像中年輕很多。

柯文哲在台灣時間8日以民眾黨總統參選人的身分出訪，展開為期21天的訪美行程，成員包含台北市前副市長黃珊珊、柯文哲競選辦公室發言人陳智菡等人，柯文哲在訪美期間預計拜會美國政府機關、國會議員及智庫等，目的是要讓世界認識民眾黨，替台灣撐出最大生存空間。

柯文哲在台灣時間9日上午抵達美國紐約，周台竹率領十多位「大紐約區柯P之友聯誼會」成員接機，支持者揮舞著民眾黨旗在現場高喊「柯總統加油」、「柯P加油」等語，還有人說柯文哲比他們想像中的年輕很多。

柯文哲表示，自己在飛機上吃了兩顆安眠藥，略微補充睡眠，機上的大部分時間都在看資料，而這次他的行李相當簡便，只有一個行李箱加兩個行李袋，其中「最重的一袋」是台北的朋友拜託他帶去給在美國的女兒。

另外，柯文哲在行前還特別進行時尚改造，不僅邀請總統級裁縫師李萬進訂製新西裝，更找來知名髮型師Andy設計新髮型，柯文哲昨天受訪時笑說，「因為這個要花錢維護，維持到明年1月13日就不維持了」。