回響／沙灘車管理導、禁兼施 吳澤成：危險、破壞生態禁入

針對本報報導的沙灘車亂象，行政院政務委員吳澤成今天表示，問題必須回歸「場域管理」，將會針對沙灘車活動場域展開盤點清查，有安全疑慮或破壞生態、不該進去的地方就要禁止，可以開放就開放，達到「導、禁」兼施。

行政院與監察院最近都接獲學者、地方環保人士、民間團體陳情反映，不滿沙灘車造成的環境破壞及危險遊憩行為，但地方上卻不知道該如何管理取締。

吳澤成表示，沙灘車不是交通工具，不能以車輛去管理，而沙灘車進出的場域不同，包括海岸、溪邊、河川或山坡地都可能到處去跑，所以中央不會針對單一的沙灘車問題訂定管理辦法，他日前曾邀集中央相關部會討論，確定「場域管理」大方向。

他說，中央各部會依照各自管理的場域，會把相對應可以取締的法令全部整理出來，提供給地方做為指引執法參考，應該都有法令可以取締。

例如沙灘車進出涉及國家公園，屬於國家風景區管理處，如果在海岸跑就是海岸風景區管理處，涉及保安林地在各地有林區管理處，涉及河川區域的在中央部會有水利署、地方有縣政府。

數月前，吳澤成曾經到宜蘭了解南澳神秘沙灘現況，看到沙灘車業者把如此神秘美麗的沙灘占為己用，賺錢營利，很不應該。由於南澳神秘沙灘屬於「潰縮形」沙灘，腹地逐年變小，吳澤成表示，靠近海蝕洞的地方有幾處沙灘腹地狹窄，類似有安全疑慮區域，應該禁止就要禁！