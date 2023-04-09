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尊重王世堅參選到底 何志偉：我是信賴的、由黨中央溝通

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市立委何志偉拚連任，面臨黨內北市議員王世堅參選到底的挑戰。記者林佳彣／攝影
民進黨北市立委何志偉拚連任，面臨黨內北市議員王世堅參選到底的挑戰。記者林佳彣／攝影

民進黨北市立委何志偉拚連任，面臨黨內北市議員王世堅參選到底的挑戰，何志偉表示，尊重每一位參選意願跟想法，站在黨主席賴清德視角，席次要最大化，強調他是信賴的，一切由黨中央去做溝通，自己就基層繼續努力，也說從來沒有想要做網紅、政治明星，只想贏得民心。

何志偉今天在士林區前港公園舉辦「泡泡派對」，吸引大小朋友同樂。被問及是要搶攻親子票？何志偉表示，每到選舉，心裡很滿足也很感謝，因為這個公園是他的政績，他讓北市和全台共融式器材全面開放。

挑戰者王世堅最近換智慧型手機，兩人有先加好友，私下先談協調？何志偉只說，一直以來都是好朋友、自己人。至於王為選戰特別學智慧型手機是有來勢洶洶？何表示，他是補選被徵召，一路走到現在，在立法院提案、共提超過一千多案，也交得出成績單，強調政績是地方民眾與支持者可以看到。

對於民進黨提名小組將協調，王世堅參選到底沒要退讓，何志偉表示，尊重每一位參選意願跟想法，站在民進黨主席賴清德的視角，席次要最大化，「我是信賴的」，這一切由黨中央去做溝通，他就在基層努力，因為基層是其最重要、全心全意努力的地方。

何志偉認為，民主社會接受一切挑戰跟檢視，過去民進黨曾經跌倒過再站起來，支持者都看得到改革與努力，「何志偉從來沒有想要做網紅，也沒有想要做政治明星，我只想贏得民心」。也提到，在北市創下選區最高得票率的紀錄，都是每天時時刻刻認真努力來的，會繼續在基層打拚、努力，這是他的使命。

內政部前部長徐國勇、衛福部前部長陳時中昨為台灣基進台北黨部主委吳欣岱站台，民進黨同志高嘉瑜恐面臨孤立？何志偉說，民進黨曾經歷最辛苦、最低潮時刻，最可怕一次就是八仙過海，以及去年九合一選舉。

他認為，團結是真的要做到，大家一起加油、努力，支持者也讓民進黨重新回到全台政黨支持度第一名，正是因為改革、改變與進步。

如何看待英系在2024大選操盤，是為了後小英時期保有一席之地？何志偉指出現在的方向，「挺蔡英文總統就是挺賴清德」，挺賴清德，大家就是團結，自己會繼續在地方努力。

何志偉今天在士林區前港公園舉辦「泡泡派對」，吸引大小朋友同樂。記者林佳彣／攝影
何志偉今天在士林區前港公園舉辦「泡泡派對」，吸引大小朋友同樂。記者林佳彣／攝影
何志偉今天在士林區前港公園舉辦「泡泡派對」，吸引大小朋友同樂。記者林佳彣／攝影
何志偉今天在士林區前港公園舉辦「泡泡派對」，吸引大小朋友同樂。記者林佳彣／攝影

總統大選 何志偉 賴清德 王世堅 蔡英文

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