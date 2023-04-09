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徐巧芯將要公布「相簿」 許淑華：記得幫我拍漂亮一點

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
徐巧芯將於4月22日黨內立委初選揭曉當天開記者會，公布民進黨議員「許淑華」相簿。記者鍾維軒／攝影
徐巧芯將於4月22日黨內立委初選揭曉當天開記者會，公布民進黨議員「許淑華」相簿。記者鍾維軒／攝影

國民黨北市議員徐巧芯力拚北市立委黨內初選，今受訪指出，4月22日初選揭曉當天會開記者會，公布民進黨議員許淑華的相簿，也是宣示大家團結對外的響鐘。許淑華對此表示，不知道她到底要公布什麼相簿，要公布就公布，如果她真的要公布，「記得幫我拍漂亮一點，其他不予置評」。

徐巧芯與費鴻泰的黨內初選打得激烈，她表示，手中握有這一年多來與許淑華的相關資料，甚至有一本相簿叫做「許淑華」，都是與工作有關。經過長期追蹤發現，許淑華平常說的跟做的都不一樣，直言許是一個「不及格的民代」。

徐巧芯說，她不喜歡喊團結，是因矯情做作，實際作為反而比較好。「她早就準備好了」，4月22日結果出來，會正式開記者會，一方面報告選情，另一方面談談許淑華。不管她是贏、是輸，去講這件事都有其特殊意義，如果贏了當然是助攻自己，輸了就助攻費鴻泰，這也是宣示團結的方式。

民進黨北市議員許淑華回應，徐巧芯要公布就公布，「記得幫我拍漂亮一點」。本報系資料照／記者蘇健忠攝影
民進黨北市議員許淑華回應，徐巧芯要公布就公布，「記得幫我拍漂亮一點」。本報系資料照／記者蘇健忠攝影

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