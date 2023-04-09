徐巧芯將要公布「相簿」 許淑華：記得幫我拍漂亮一點
國民黨北市議員徐巧芯力拚北市立委黨內初選，今受訪指出，4月22日初選揭曉當天會開記者會，公布民進黨議員許淑華的相簿，也是宣示大家團結對外的響鐘。許淑華對此表示，不知道她到底要公布什麼相簿，要公布就公布，如果她真的要公布，「記得幫我拍漂亮一點，其他不予置評」。
徐巧芯與費鴻泰的黨內初選打得激烈，她表示，手中握有這一年多來與許淑華的相關資料，甚至有一本相簿叫做「許淑華」，都是與工作有關。經過長期追蹤發現，許淑華平常說的跟做的都不一樣，直言許是一個「不及格的民代」。
徐巧芯說，她不喜歡喊團結，是因矯情做作，實際作為反而比較好。「她早就準備好了」，4月22日結果出來，會正式開記者會，一方面報告選情，另一方面談談許淑華。不管她是贏、是輸，去講這件事都有其特殊意義，如果贏了當然是助攻自己，輸了就助攻費鴻泰，這也是宣示團結的方式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言