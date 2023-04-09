徐巧芯將要公布「相簿」 許淑華：記得幫我拍漂亮一點

國民黨北市議員徐巧芯力拚北市立委黨內初選，今受訪指出，4月22日初選揭曉當天會開記者會，公布民進黨議員許淑華的相簿，也是宣示大家團結對外的響鐘。許淑華對此表示，不知道她到底要公布什麼相簿，要公布就公布，如果她真的要公布，「記得幫我拍漂亮一點，其他不予置評」。

徐巧芯與費鴻泰的黨內初選打得激烈，她表示，手中握有這一年多來與許淑華的相關資料，甚至有一本相簿叫做「許淑華」，都是與工作有關。經過長期追蹤發現，許淑華平常說的跟做的都不一樣，直言許是一個「不及格的民代」。