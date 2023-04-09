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綠3巨頭挺吳欣岱 李彥秀點出派系恩怨 3層政治意義

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進台北黨部主委吳欣岱（右）服務處昨辦開幕茶會活動，衛福部前部長陳時中（左）到場。記者楊正海／攝影
台灣基進台北黨部主委吳欣岱（右）服務處昨辦開幕茶會活動，衛福部前部長陳時中（左）到場。記者楊正海／攝影

台灣基進台北黨部昨舉行開幕茶會，民進黨2022北市長候選人陳時中、2018北市長候選人姚文智、及內政部前部長徐國勇昨都出席茶會活動，其中徐國勇更公開表態全力支持吳欣岱。國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書分析，綠營這三巨頭力挺吳欣岱，背後其實有三層政治意義，以及高嘉瑜面臨的三大挑戰。

李彥秀說，陳時中無庸置疑是「英系」的代表，久未公開參與政治活動的陳時中，親自出席吳欣岱造勢活動，也代表「英系」態度，背後更隱藏了「蔡賴」間的矛盾（2020民進黨總統初選，高嘉瑜是少數力挺賴清德的綠營立委）。

李提到，過去一段時間，民進黨立委高嘉瑜、議員王世堅、立委何志偉與蔡英文唱反調，高嘉瑜甚至因為「政府失能說」而遭深綠炎上，顯然，高嘉瑜前陣子低調沉潛並未收到很好的效果。

至於姚文智，李彥秀說，當然是2018年選舉的「恩怨情仇」，代表綠營對於高嘉瑜長期與前市長柯文哲政治友好與曖昧路線的不滿與反撲，背後更深層的問題是，綠營對於高嘉瑜委員政治立場與信任，已經產生嚴重動搖。

另外，公開表態挺吳欣岱的徐國勇，李彥秀說，代表的是政策面的問題，徐在內政部長任內，高嘉瑜多次針對「實坪制」、「公設比」以及「社會宅」議題，與徐國勇及次長花敬群針鋒相對，作為民意代表監督政府職責所在，但最後高嘉瑜與內政部的大戰，已經成為對人不對事的「意氣之爭」。

李彥秀也提到，吳欣岱醫師專業、形象好、有爆發力，議題掌握度也非常佳，的確是可敬的競爭者。民調也顯示，吳欣岱吸引到非常多中間選民及婦女票的支持，絕非外界所說「只有深綠支持者」。但現階段，高嘉瑜仍然是綠營實力最強的人選，而且高嘉瑜長期力挺賴清德，賴清德是否會「投桃報李」，以個人在深綠的影響力勸退其他候選人，仍有相當的可能性。

李彥秀說，曾經有研究選舉的學者跟她說，2024的港湖選舉絕對是研究「政治學」、「選舉研究」與「投票行為」的最佳案例。港湖是五五波的選區，更是全台73個立委選區的指標戰區，每一位潛在的候選人都有相當政治實力，更是政治明星，國民黨必須團結推出最強的候選人應戰，才有機會贏得選，「不論是坐轎或是抬轎，彥秀絕對毫無保留，全力以赴」。

李提到，如果她有機會代表國民黨參選2024立委，一定盡全力展現用心、專業與行動力，爭取選民支持贏得勝利，為港湖爭取最多的資源，為臺灣守住優質的民主，為國家贏得更好的未來。

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