國安局特勤執行長死都不怕 卻怕鴨仔蛋

前國安局特勤中心執行長王勵中以少將退役，轉任越南的外商公司，擔任中央貿易開發資深代表。他表示，他從事特勤35年，但還年輕，希望能有繼續工作的機會，期盼在民間企業還有發揮空間，印證軍人可以繼續對國家及社會貢獻一己之力外，亦能與民間企業相結合，發揮更大的價值。

王勵中是中正預校第5期、陸軍官校57期，民國77年畢業，進入特勤中心前身的聯指部服務，歷任副總統蕭萬長警衛室、馬英九總統中興警衛室，晉升少將後出任特勤中心執行長，執行過保護APEC 領袖代表，赴陸執勤。他利用休假擔任義消，在金華消防分隊協勤，111年10月1日退伍。

王勵中出任外商公司職務赴越任職，他說，這項職務是公司董事長邀請，由於服役期間擔任特勤工作，在管制期間內入出境，均必須依國家機密保護法等規定申報核准，遵守相關保密措施。在民間公司任職沒有特別限制，除了不能赴陸及港澳地區，各項規定在退伍前，單位已充分說明解釋。

在越南工作的王勵中，適應當地沒問題，唯獨對「鴨仔蛋」，只看了一秒，就放棄嚐試念頭，以前的工作是連死都不怕，但這回他怕了。