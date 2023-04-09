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邱國正笑回不知道陳寶餘是否接任國防部長

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
盛傳可望「總長變部長」。國防部長邱國正日前在立法院被詢及此事時，燦笑表示稱「我不知道吔」。圖/取自立法院直播畫面
盛傳可望「總長變部長」。國防部長邱國正日前在立法院被詢及此事時，燦笑表示稱「我不知道吔」。圖/取自立法院直播畫面

參謀總長陳寶餘任期將在4月底屆滿，屆齡退伍，傳因美軍要求強化陸戰因素，陳寶餘盛傳未來可能接任國防部長。國防部長邱國正曾在立法院說，不知道此事，國軍袍澤在一個團隊相處都蠻愉悅的，合作無間，今天人員更迭必然要有，但換不要一下子換很多人。

國民黨立委陳以信在立法院外交國防委員會質詢邱國正，他表示，陳寶餘任期到4月底，依法月底要有新總長，現在盛傳總長要變部長，會不會是最後一次質詢邱國正。邱國正說，他不知道，政務官來去，沒有個人置喙餘地。

陳以信說，總長換是依法，去年已延任一年，總長是部長的參謀長，第一擊權責在部長手上，若總長換了，部長也著換，變動非常大，三軍統帥若有這種思維，尤其在當下台海危機一直提升，陣前一次要換兩個大將，對國軍而言，不是穩定舉措。

邱國正表示，國軍袍澤在一個團隊相處都滿愉悅的，合作無間，今天人員更迭必然要有，但要換不要一下換很多人。

參謀總長陳寶餘上將。圖／軍聞社
參謀總長陳寶餘上將。圖／軍聞社

邱國正 陳寶餘 國軍

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