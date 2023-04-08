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台宏斷交 前駐宏大使：沒邦交國發聲 台灣會被邊緣化

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市惠文高中今邀請前駐宏都拉斯大使賴建中，與學子座談，除分享他駐宏擔任大使的歷程，也談論台灣的邦交危機。圖／惠文高中提供
台中市惠文高中今邀請前駐宏都拉斯大使賴建中，與學子座談，除分享他駐宏擔任大使的歷程，也談論台灣的邦交危機。圖／惠文高中提供

台灣國際局勢險峻，近來與宏都拉斯出現斷交危機，引發全球關注。台中市惠文高中今邀請前駐宏都拉斯大使賴建中，與學子座談，除分享他駐宏擔任大使的歷程，也談論台灣的邦交危機。

賴建中曾派駐瓜地馬拉、義大利及宏都拉斯等國，曾任外交部國際經濟司司長、駐雪梨辦事處處長、亞太經濟合作理事會計畫主任及國際合作發展基金會助理秘書長等職。2009年擔任駐宏都拉斯大使期間，適逢宏國政變，也協助庇護現任總統卡斯楚的大女兒、女婿。

賴建中今到惠文高中座談，有學生提問「在外交工作上遇到最困難的事」，賴建中回答說，雙邊溝通有各自不同堅持的立場時，是最困難的。也有同學問及，「台灣的邦交國不斷減少，是不是要換別的方式，不一定要有邦交國？」賴建忠回說，邦交國的減少，很擔心量會變成質變，沒有友邦會在國際組織為台灣發聲，最後被邊緣化。

惠文高中學生羅千涵說，講座提供自己更有世界觀，有更多不同的觀點。興大副農學生譚名岑則說，這次的分享讓他開啟更多想法，希望未來有機會能結合自己的專長，把農業應用在南美國家。

惠文高中開設「大使帶你遊世界」課程，接著還有3場講座，分別是4月22日葛光越大使談東歐、5月6日梁英斌大使談東北亞、及5月27日章計平大使談東南亞，開放中彰投苗高中職學生至優遊台中學網站報名（http://tclearn.eduweb.tw/System/main/Home/index.php）。

建中 宏都拉斯 邦交國

延伸閱讀

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瓜國總統：若台灣在拉美剩一個邦交國 一定是瓜地馬拉

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