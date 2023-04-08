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蔡總統盼更多對美經貿談判 麥考爾承諾加速交付軍售

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今中午在台北賓館設宴來訪的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾訪問團。中央社
蔡英文總統今中午在台北賓館設宴來訪的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾訪問團。中央社

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾率訪團訪台，蔡英文總統今天在台北賓館設宴款待訪團。蔡總統表示，盼台美持續加強安全合作，也希望兩國能在台美21世紀貿易架構下完成更多談判。麥考爾則用中文「我們愛台灣」打招呼，並指出，美國國會正在盡一切所能加速武器的交付，而美國也會提供台灣軍事訓練協助，這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平。

蔡總統表示，長期以來，美國國會都是推動台美關係發展的關鍵力量，麥考爾主責的外交委員會更是重要角色，今年新一屆國會開議時，美國眾議院就以壓倒性比數通過台灣保證落實法，讓台美關係更加深化。

蔡總統指出，近年來威權主義不斷擴張，民主國家之間的合作更顯重要，台灣人熱愛民主、追求和平，也會善盡社會責任，將持續與美國等理念相近國家共同捍衛民主自由價值。

麥考爾表示，二戰以來首次看到全球強權權力平衡有如此大的動盪，無論俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，或中國對台灣的壓迫侵略及對太平洋的威脅，全球民主陣營應該要團結一致抵禦暴政以及壓迫。他並讚揚蔡總統是有勇氣的領導人、有勇氣的台灣總統，訪團十分肯定蔡總統所做的努力，團結才會力量大，美國會持續支持台灣。

麥考爾指出，美國國會在1979年訂定「台灣關係法」，為台美交往設下良好基礎，保障台灣有武器可以自我防衛，他也以外委會主席的身分批准對外軍售，要向蔡總統承諾，一定會交付這些武器。

麥考爾說，美國前總統雷根說過和平靠力量，若展現脆弱就會招致攻擊與衝突，展現力量就能嚇阻且推動和平，台灣已經以卓越的勇氣啟發全世界，是世界希望與民主的燈塔，希望台美雙方繼續合作、團結一致。

蔡英文 台美關係 軍售 台灣關係法

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