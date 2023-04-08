臉書貼「台灣獨立萬歲圖卡」 陳水扁：我台獨我驕傲
前總統陳水扁今天在臉書貼出一張「台灣獨立萬歲 GO GO TAIWAN」圖卡，並表示，「我台獨，我驕傲」。
陳水扁以回顧方式講述半世紀前巨人少棒決賽球場的台獨風波，指出在1971年，中華民國被逐出聯合國的那年暑假，我國巨人少棒隊與美西隊在威廉波特進行決賽時，台獨聯盟租了一架飛機，尾翼拖著「台灣獨立萬歲 GO GO TAIWAN 」的大標語，低空飛過球場引發熱議。
陳水扁說，當年的台獨聯盟才是少數台獨頑固份子，50年過去了，主張中華民國的華獨是台獨份子；主張「台灣中國，一邊一國」的更是台獨頑固份子。除了極少數如馬「那個」（指前總統馬英九）的頑固大統派外，2300多萬的台灣人民，絕不多數都是台獨頑固份子，「我台獨，我驕傲」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言