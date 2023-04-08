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臉書貼「台灣獨立萬歲圖卡」 陳水扁：我台獨我驕傲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁自製台灣獨立萬歲圖卡，並表示，我台獨我驕傲。圖／取自陳水扁臉書
前總統陳水扁自製台灣獨立萬歲圖卡，並表示，我台獨我驕傲。圖／取自陳水扁臉書

前總統陳水扁今天在臉書貼出一張「台灣獨立萬歲 GO GO TAIWAN」圖卡，並表示，「我台獨，我驕傲」。

陳水扁以回顧方式講述半世紀前巨人少棒決賽球場的台獨風波，指出在1971年，中華民國被逐出聯合國的那年暑假，我國巨人少棒隊與美西隊在威廉波特進行決賽時，台獨聯盟租了一架飛機，尾翼拖著「台灣獨立萬歲 GO GO TAIWAN 」的大標語，低空飛過球場引發熱議。

陳水扁說，當年的台獨聯盟才是少數台獨頑固份子，50年過去了，主張中華民國的華獨是台獨份子；主張「台灣中國，一邊一國」的更是台獨頑固份子。除了極少數如馬「那個」（指前總統馬英九）的頑固大統派外，2300多萬的台灣人民，絕不多數都是台獨頑固份子，「我台獨，我驕傲」。

台獨 陳水扁 馬英九 台灣人

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