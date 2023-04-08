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綠營批中共軍演不表態 藍營回嗆：搶新聞鋒頭

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
江怡臻批評蔡英文總統剛結束訪美不到24小時，民進黨上下就等不及了要搶新聞鋒頭。圖／江怡臻臉書翻攝
江怡臻批評蔡英文總統剛結束訪美不到24小時，民進黨上下就等不及了要搶新聞鋒頭。圖／江怡臻臉書翻攝

蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會談導致中共宣布今起展開3天環台軍演民進黨指中共軍演國民黨靜悄悄，點名藍營馬、朱、侯、郭都不敢表態，國民黨文傳會副主委江怡臻指出，蔡英文總統剛結束訪美不到24小時，民進黨上下就等不及了要搶新聞鋒頭，試圖收割出訪政績，無視蔡總統要鞏固後執政時期權力決心，令人遺憾。

江怡臻說，民進黨主席賴清德上午才說台灣就是一個大家庭，下午民進黨就發新聞稿指責在野黨，常言道家和萬事興，這是對待家人的態度？總統蔡英文過境美國，國民黨第一時間就針對軍演回應堅持捍衛中華民國的立場，對國軍保家衛國充滿信心。侯友宜市長上午也指出，台海關係攸關區域和平穩定，必須要以平等、尊嚴、友善看待，保家衛國，守護中華民國民主自由的心願永遠不會變。

江怡臻說，蔡英文總統剛結束訪美不到24小時，賴清德率領的民進黨上下就等不及了要搶新聞鋒頭，試圖收割出訪政績，無視蔡總統要鞏固後執政時期權力的決心，令人遺憾。

蔡英文 民進黨 江怡臻 國民黨 台海 中共 軍演 賴清德

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