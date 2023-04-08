綠營批中共軍演不表態 藍營回嗆：搶新聞鋒頭
蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會談導致中共宣布今起展開3天環台軍演，民進黨指中共軍演國民黨靜悄悄，點名藍營馬、朱、侯、郭都不敢表態，國民黨文傳會副主委江怡臻指出，蔡英文總統剛結束訪美不到24小時，民進黨上下就等不及了要搶新聞鋒頭，試圖收割出訪政績，無視蔡總統要鞏固後執政時期權力決心，令人遺憾。
江怡臻說，民進黨主席賴清德上午才說台灣就是一個大家庭，下午民進黨就發新聞稿指責在野黨，常言道家和萬事興，這是對待家人的態度？總統蔡英文過境美國，國民黨第一時間就針對軍演回應堅持捍衛中華民國的立場，對國軍保家衛國充滿信心。侯友宜市長上午也指出，台海關係攸關區域和平穩定，必須要以平等、尊嚴、友善看待，保家衛國，守護中華民國民主自由的心願永遠不會變。
江怡臻說，蔡英文總統剛結束訪美不到24小時，賴清德率領的民進黨上下就等不及了要搶新聞鋒頭，試圖收割出訪政績，無視蔡總統要鞏固後執政時期權力的決心，令人遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言