影／朱立倫要團結非綠 柯文哲：有本事去整合民進黨

民眾黨主席柯文哲繼蔡英文總統及鴻海創辦人郭台銘相繼出訪美國後，今天下午抵達桃園機場搭機前往美國訪問，台北市前副市長黃珊珊也一同隨行，搭乘17時30分的華航CI-12航班前往紐約，此行預計出訪21天並在28日返台。

在機場受訪時被問到這次為何出訪時間多達21天，柯文哲表示因為選前應該都沒有機會再去美國，這一次去就把該做的做完，既然這是一趟學習和對話之旅，就要花多一點時間和美國各個階層對話，需要用到比較長的時間。

對於昨天柯文哲反對「非綠聯盟」的政治口號，今天國民黨主席朱立倫表示，現階段要整合藍軍，下一階段要團結非綠大聯盟，包括柯文哲在內。柯文哲強調一開始他就反對這種口號，「有本事就去整合民進黨」，還是反對這種兩極對抗，台灣已經30年都陷在這個泥沼之間，現在是時候走出來。

被問到民眾黨內部有人建議，在「承認」的基礎上，主張兩岸「相互承認」與國際「雙重承認」，柯文哲指出重點不是名稱，是實質內容，要雙重承認，就要講清楚是要承認什麼，國內就是政治口號太多。口號一定要有論述要有內容。

日前民調顯示對手是副總統賴清德和新北市長侯友宜，目前柯文哲民調17.1%，跟1月相比好像下滑4.5％。

對此柯文哲強調，選前選後民調不重要，只有選舉當天才重要，民調看看就好，每天看民調就都不用做事了。