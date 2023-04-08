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綠營台中6選區初選「三雄相爭」 黃守達邀苗博雅掃市場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
新系議員黃守達（中）今在社民黨台北市議員苗博雅（左）陪同下到向上市場拜票。圖／黃守達提供
新系議員黃守達（中）今在社民黨台北市議員苗博雅（左）陪同下到向上市場拜票。圖／黃守達提供

民進黨台中市立委第六選區初選三雄相爭，新系議員黃守達今在社民黨台北市議員苗博雅陪同下到向上市場拜票，明日與立法院副院長蔡其昌合辦造勢活動，還邀請黨籍立委共同出席；正國會議員江肇國先後請來「最神的男人」演員鍾天及本土演員馬幼興助陣掃市場；前議員之子何昆霖則在父親何敏誠陪同下，勤跑宮廟及市場拜票。

第六選區包括中、西、東、南區，幅員廣闊。中西區議員黃守達、江肇國勤跑基層，並請來議員及本土藝人助陣，盼打開知名度。

黃守達今到向上市場拜票，社民黨台北市議員苗博雅助陣，黃守達說，苗博雅是他就讀台大時的好夥伴，他們從就學時期就希望為台灣社會做更多、承擔更多，不管身在什麼位置都竭盡全力投入，雖然兩人不同政黨，但為台灣而戰的理念是一致的。

苗博雅人氣高，走訪向上市場期間，更有人直接在路邊大喊「苗博雅，我愛你，我是你的粉絲！」相當熱情；苗博雅也熱誠向攤商與民眾推薦黃守達。

黃守達強調，年輕不代表缺乏經驗，希望台中市民能給他機會，他有信心以自己的法律專業，把立委的工作做得更好、更細緻且更全面。

江肇國日前請來「最神的男人」演員鍾天，一連掃大智市場、第三市場及建國市場；另也邀本土演員馬幼興陪掃西區永安市場、東區十甲旺市場以及西區向上市場，在本土演員加持下打開知名度。

江肇國表示，掃街拜票行程滿檔，請來民眾熟悉的馬幼興與鍾天，希望在高知名度藝人協助下，拜票更順暢。

何昆霖出身政治世家「何家班」，派系色彩比較淡，雖然未邀大咖助陣，但每場拜票行程，幾乎都能看到父親何敏誠的身影，父子倆勤跑宮廟及市場，向民眾及攤商問候懇託，爭取支持。

正國會議員江肇國（中）掃市場，演過20幾個神明角色的鍾天（左）陪同，打開話題。圖／江肇國提供
正國會議員江肇國（中）掃市場，演過20幾個神明角色的鍾天（左）陪同，打開話題。圖／江肇國提供
前議員之子何昆霖（前左）在父親何敏誠（右二）陪同下，勤跑宮廟及市場拜票。圖／何昆霖提供
前議員之子何昆霖（前左）在父親何敏誠（右二）陪同下，勤跑宮廟及市場拜票。圖／何昆霖提供

總統大選 苗博雅 民進黨 江肇國

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