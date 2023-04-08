影／馬尼拉飛台中包機首航 盧秀燕：燕子帶來春天疫後拚觀光
台中市長盧秀燕今天在太平受訪，對於「菲律賓馬尼拉飛台中包機本周首航，台中在疫後觀光看法」一事指出，很高興看到包機首航，「像燕子帶來春天」，是振興旅遊好的開始，市府將加強拚觀光、旅遊、經濟。
台中市政府運動局、台中市體育總會健行登山委員會為推廣親子運動風氣，共同主辦的「全國WALKING日」台中市春季親子健行活動，今天上午在太平區九二一震災紀念公園登場，除有全民健行，還有表演、有獎徵答、宣導體驗活動等，盧秀燕到場共襄盛舉，太平警分局長蔡慶星也到場，宣導犯罪預防及交通安全，與民眾同樂。
盧秀燕說，過去2、3年台灣疫情嚴重，國外包機、一般航班散客都沒辦法或不想進來，現在疫情逐漸穩定，國門解封，很高興看到最近菲律賓500人包機進入台中，像燕子帶來春天，是振興旅遊好的開始。
盧秀燕指出，市府將加強拚觀光、旅遊、經濟，對過去2、3年造成的落差加緊腳步補上；這班包機從外國飛進來，代表旅遊振興有好的開始，會繼續努力，台中好山、好水、好人情，食物美味，有高山、海邊、平原，是綜合型的城市，好吃、好玩、好買、好住，歡迎大家來台中。
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