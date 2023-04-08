【專家之眼】雙英出訪後戲登場 文場武場餘波盪漾

雙英各自出訪，國內政治派系各自評價落差甚大，但是不論如何惡質抹黑抑或是刻意吹捧，烏鴉不會變鳳凰，神鵰亦不會身價跌落到用來煲湯。就目前台灣社會如此極化來看，只要能讓支持者感到滿意與肯定，就可以算是保住老本不會失利；假若奢望要推移政治板塊，恐怕很難讓對立者有感，願意調整理念認清現實。

如今後續戲碼顯然將逐漸登場，究竟是透過各種非軍事手段進行制裁，抑或是動用軍事武力採取實彈射擊演訓恫嚇，還是派遣軍事機艦刻意迫近我將進行反擊底線表態施壓，各方都在臆測，究竟下齣戲是以文場為基調，還是主打武場讓台灣鄉親產生強烈感受，媒體名嘴與軍事專家都不敢輕易預測，深恐失算砸掉招牌。

基本上所有後續發展，其實都是環繞蔡英文總統出訪與過境美國行程而定；相對起來，馬英九前總統在大陸祭祖各項活動，華盛頓並無任何負面評價，假若針對馬前總統在大陸各項政治論述觀點，假若要採取任何回應行動，其實對美國來說都會是師出無名。所以未來整個重點都會聚焦在北京如何應對蔡英文總統所接觸往來對象，同時華盛頓又將如何因應北京所採取各項制裁作為或是軍事行動。

依據筆者目前觀察北京初步反應，未來各項應對措施，基於下列數個戰略考量，恐怕將會集中在文場，換言之，就是透過非軍事性手段，對於特定對象進行制裁行動，但卻不會針對台灣採取實彈射擊軍事演習高調恫嚇，甚或是派遣軍事機艦迫近台灣本島表態施壓。

首先就是從今年年初以來，為反制美國不斷營造兩岸衝突極有可能在近期爆發，北京入侵勢不可免之戰爭氛圍，習近平本人率先於元旦對台灣鄉親喊話，隨後新任國台辦主任宋濤亦開始針對台商開始發動溫情攻勢，諸多為調和兩岸互動關係相關政策都開始放寬，此時絕無可能受到蔡英文過境美國刻意運作各項政治接觸影響，讓整個政策運轉基調受到綠營政策謀略導引而轉向，讓整個發展方向被台灣當前執政團隊牽著鼻子走，所以翻臉搬出武場，看來機率確實不高。

其次就要思考，就蔡英文過境接待規格與管制過程觀察，究竟拜登政府與北京方面是否曾經私下通聯協議，從整個過程受到約制程度來看，基本上就是完全不讓蔡英文團隊能夠找到任何足以宣稱突破空間。其中包括沒有任何聯邦政府閣員公開會見，許多行程媒體作業都受到管控，甚至眾議院議長麥卡錫亦明確依據美國政府立場重申政策，在相當程度上都顯然在避免挑戰紅線；北京與華盛頓雙方若無暗盤，恐怕真是很難讓人相信。

特別是美國看到國際社會各國政要不斷出訪北京，但拜登政府政務首長卻完全不得其門而入，就算拜登打算與習近平進行通聯都無法定案，所以華盛頓對於北京有所讓步其實相當明顯。所以北京若要還要拿出武場進行軍事恫嚇，作為回應華盛頓如此約束蔡英文過境活動之回應方式，恐怕對拜登政府來說，亦會是沒有個合理交代，所以更讓後續戲碼搬出武場可能性完全喪失。

此外更要指出，其實從年初傳出麥卡錫可能重演裴洛西戲碼出訪台灣，到最後峰迴路轉，由麥卡錫親自出面否認出訪計畫，轉變成退讓到在美國本土接待蔡英文總統過境，確實是讓北京感受到，其強硬表態施壓獲得相當回應，雖然沒有到達任其予取予求地步，但確實讓麥卡錫與裴洛西兩者作為產生明顯落差，此時拿出相同方式回應，恐怕在取捨上就會顯得毫無差別待遇，這對於北京以不同回應方式與強度來約制華盛頓行為來說，就會顯得太過僵化。

所以本次回應蔡總統與麥卡錫會面時，必然就要有所差別，此時不再擺出武場，看來理由就相當適當。更何況麥卡錫在回應媒體時，提出某些承諾，亦表達有意與習近平會面，不賣個面子自我約束，不要用軍事手段擺出武場回應，看來好像也說不過去。

最後則是要從台灣鄉親回應軍事演訓實彈射擊，或者是共軍機艦迫近本島所表現態度來思考。對比1995年與1996年導彈試射，台灣股市應聲崩盤，指數慘跌到整個社會極度有感；但是去年共軍在回應裴洛西到訪台灣後之軍事演習與導彈實彈射擊，台灣股市次日大漲三百餘點，整個社會運作穩定正常，只有政治人物與媒體名嘴強烈反應，但整個社會與台灣鄉親卻未曾受到嚴重驚嚇，同時亦未讓民意轉化成為約束政府高層之政治壓力。

換句話說，就是北京透過軍事活動進行恫嚇施壓，其效應已經到達極限，此時再擺出武場表態，恐怕政治票房不會理想，因此何必如此不識相，搬出不受台灣鄉親歡迎，但又嚇不倒人戲碼，徒然引起反感與負面抨擊，卻無法獲得任何戰略利益。政治總是要透過精算，如何拿捏就是藝術；綜觀前述各個因素，看來北京回應蔡英文總統過境美國各項政治動作，儘管國台辦、外交部與軍事發言體系都惡狠狠地發出聲明，但看來最後還是會以文場來當上演後續戲碼主軸。