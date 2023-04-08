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獨／陳啟昱農舍附近兩棟連帶被罰 神秘主人身分遭起底

獨／陳啟昱農舍附近兩棟連帶被罰 神秘主人身分遭起底

聯合報／ 記者徐白櫻古和純／高雄即時報導
陳啟昱農地附近還有兩棟豪華貨櫃屋，外觀看來是低調沉穩的日系風格。記者古和純／攝影
陳啟昱農地附近還有兩棟豪華貨櫃屋，外觀看來是低調沉穩的日系風格。記者古和純／攝影

台鹽前董座陳啟昱農地豪華貨櫃屋餘波盪漾，附近兩棟農舍也遭高市府依違反區域計畫法開罰10萬元，外傳持有人是綠營大咖。綠營人士說，連帶被罰的兩棟農舍主人算不上政要，一人是去年病故的綠媒大亨，另棟是跟綠營關係好的「生意人」，上周剛辦完告別式，土地都已經由子女繼承，都在陳之後購地蓋房。

民眾黨立委陳琬惠6日踢爆，曾擔任高雄市副市長的陳啟昱在旗山農地違法蓋農舍，經高市農業局人員現地勘察，農地上有貨櫃屋、雨遮、庭園造景、大門、圍牆、鋪設硬鋪面等非農業使用設施。昨日市府依區域計畫法罰款10萬元。

陳啟昱農舍曝光後，旗甲一路巷弄內另兩棟豪宅也同樣受牽連。高市農業局證實，3件農地違建各裁罰10萬元。

地方人士指出，陳啟昱隔壁這棟農舍的原主人已經離世，該名綠媒大亨不僅蓋豪宅，其創立的集團也在旗山火車站後方購入大筆土地，原屬青果合作社持有的建地價值不斐，目前先充當停車場，投資眼光精準。

曾經造訪過農舍的高雄綠營人士解釋，外傳綠營政要持有的豪華農舍說法需要修正，因為另兩棟被罰的農舍原主人皆已辭世，土地由家人繼承，其中一棟近日剛亡故的李姓大老是生意人，生前未從政，但李的政界關係良好，曾資助藍綠候選人。

陳啟昱農地附近還有兩棟豪華貨櫃屋，這裡環境優美，旗山河岸對面就是玉山山脈的餘脈，旗靈縱走是熱門的登山路線。記者古和純／攝影
陳啟昱農地附近還有兩棟豪華貨櫃屋，這裡環境優美，旗山河岸對面就是玉山山脈的餘脈，旗靈縱走是熱門的登山路線。記者古和純／攝影

農舍 陳啟昱 農地

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