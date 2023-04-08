獨／陳啟昱農舍附近兩棟連帶被罰 神秘主人身分遭起底

台鹽前董座陳啟昱農地豪華貨櫃屋餘波盪漾，附近兩棟農舍也遭高市府依違反區域計畫法開罰10萬元，外傳持有人是綠營大咖。綠營人士說，連帶被罰的兩棟農舍主人算不上政要，一人是去年病故的綠媒大亨，另棟是跟綠營關係好的「生意人」，上周剛辦完告別式，土地都已經由子女繼承，都在陳之後購地蓋房。

民眾黨立委陳琬惠6日踢爆，曾擔任高雄市副市長的陳啟昱在旗山農地違法蓋農舍，經高市農業局人員現地勘察，農地上有貨櫃屋、雨遮、庭園造景、大門、圍牆、鋪設硬鋪面等非農業使用設施。昨日市府依區域計畫法罰款10萬元。

陳啟昱農舍曝光後，旗甲一路巷弄內另兩棟豪宅也同樣受牽連。高市農業局證實，3件農地違建各裁罰10萬元。

地方人士指出，陳啟昱隔壁這棟農舍的原主人已經離世，該名綠媒大亨不僅蓋豪宅，其創立的集團也在旗山火車站後方購入大筆土地，原屬青果合作社持有的建地價值不斐，目前先充當停車場，投資眼光精準。