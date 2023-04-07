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立法院厚生會第31屆會長交接 立委吳玉琴接任新會長

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院厚生會第31屆會長中午交接，卸任會長黃秀芳（右）、新任會長吳玉琴（左）在立法院秘書長林志嘉（中）監交下完成。記者蘇健忠／攝影
立法院厚生會第31屆會長中午交接，卸任會長黃秀芳（右）、新任會長吳玉琴（左）在立法院秘書長林志嘉（中）監交下完成。記者蘇健忠／攝影

立法院最大的跨黨派次級團體「厚生會」，今舉辦第31屆會長交接典禮，由立委吳玉琴接任會長，原任會長立委黃秀芳卸任。

吳玉琴長期深耕健康醫療、社福長照領域，致力推動「住院整合照顧計畫」及「癌症新藥多元支持基金」設立，未來將帶領厚生會推動各項委員會議題，從已行之有年的無管人生到未來將推動的各項國人疾病预防、自我健康識能提升等議題。

厚生會目前有48位委員，是立法院最大的跨次級團體。厚生會創立於民國79年2月，由一群具醫學專業資歷及熱心關注民生福祇的立法委員共同組成，並致力推動「憲法」第13章基本國策，第四節社會安全中有關社會福利、衛生保健、環境保護事項為宗旨。未來厚生會在優質團隊領導之下，將持續秉持一貫厚澤民生，以愛心問仁政的理念，在立法院發揮群策群力的精神，體現為民服務的崇高使命。

立法院 黃秀芳

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