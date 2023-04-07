郭台銘明出席鴻海董座獲頒交大名譽博士 高虹安將同台

鴻海集團創辦人郭台銘5日宣布表態參選2024總統大選，並將爭取國民黨提名，郭近日沒有公開行程，明天確定將到陽明交大，出席鴻海董事長劉揚偉獲頒名譽博士學位典禮。據悉，身為郭台銘子弟兵的新竹市長高虹安也將出席，與郭再次於竹市同台。

陽明交大指出，現任鴻海科技集團董事長的劉揚偉，畢業於國立交通大學電子物理系67級。曾任職於惠普（HP）及宏碁後赴美深造，並於1986年取得美國南加州大學電子工程與電腦科學碩士學位，1988年在美國自創主機板品牌Young Micro，該公司於1994年併入鴻海公司，2007年劉獲得郭台銘延攬進入鴻海集團擔任董事長特助。

劉揚偉也於2019年經鴻海董事會通過，當年度7月1日正式接任鴻海董事長一職。陽明交大肯定劉揚偉是成功的創業家，也是獨具真知灼見的實業家，對台灣科技業貢獻卓著，且多年來挹注資源嘉惠母校培育尖端科技人才，是體現校訓飲水思源最佳典範。

陽明交大明天早上10點將在陽明交大光復校區舉行頒授劉揚偉先生名譽博士學位典禮，校方今晚證實，鴻海創辦人郭台銘先生明天也將親自出席祝賀。

由於郭台銘近日訪美返台後，正式表態參選2024總統，並積極爭取國民黨徵召，明天將現身新竹市出席活動，格外受到矚目。3月18日曾與郭台銘在新竹市同台的高虹安，據了解，明天也受邀出席劉揚偉獲頒名譽博士學位典禮，將再度與郭台銘同框。