脫離「山頂洞人」行列 王世堅用智慧型手機了

現在人手一支智慧型手機，但台北市議員王世堅常把還是使用傳統「智障型手機」掛在嘴邊。但王世堅今在臉書指出，「跟各位朋友報告，我開始學習使用智慧型手機和臉書社群了。」

王世堅曾對外表示，不使用智慧型手機的背後原因，是因監督台北市長柯文哲，被冠上「柯黑」封號，因為「柯黑」形象，自己遭到網路霸凌，所以想說眼不見為淨，時至今日才都沒換智慧型手機。

王世堅今天表示，大家的意見和批評都收到了，也檢討了自己不懂社群媒體生態的發言。選區很多長輩都比他會用手機，為了讓他的服務更專業周到，必須盡快脫離山頂洞人的行列。

王世堅說，本來計畫連假過後去買新智慧型手機，兒子聽到後就把他的Iphone6送給他，說他新手入門用這個就很新了。但今天幕僚教他怎麼操作，看大家用好簡單、順手。但他怎麼覺得有點小複雜，連要去哪裡打字都找不到，而且螢幕隨便碰一下就跑掉了。

王世堅表示，現在他要學習發文、看留言跟用手機拍照，也要拜託大家多擔待，也不吝惜給他指教。覺得他跟智慧型手機是相見恨晚，就繼續接受手機折磨吧，享受折磨、在折磨中成長。