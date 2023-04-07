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脫離「山頂洞人」行列 王世堅用智慧型手機了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅今在臉書宣布開始學習使用智慧型手機和臉書社群。圖／取自王世堅臉書
台北市議員王世堅今在臉書宣布開始學習使用智慧型手機和臉書社群。圖／取自王世堅臉書

現在人手一支智慧型手機，但台北市議員王世堅常把還是使用傳統「智障型手機」掛在嘴邊。但王世堅今在臉書指出，「跟各位朋友報告，我開始學習使用智慧型手機和臉書社群了。」

王世堅曾對外表示，不使用智慧型手機的背後原因，是因監督台北市長柯文哲，被冠上「柯黑」封號，因為「柯黑」形象，自己遭到網路霸凌，所以想說眼不見為淨，時至今日才都沒換智慧型手機。

王世堅今天表示，大家的意見和批評都收到了，也檢討了自己不懂社群媒體生態的發言。選區很多長輩都比他會用手機，為了讓他的服務更專業周到，必須盡快脫離山頂洞人的行列。

王世堅說，本來計畫連假過後去買新智慧型手機，兒子聽到後就把他的Iphone6送給他，說他新手入門用這個就很新了。但今天幕僚教他怎麼操作，看大家用好簡單、順手。但他怎麼覺得有點小複雜，連要去哪裡打字都找不到，而且螢幕隨便碰一下就跑掉了。

王世堅表示，現在他要學習發文、看留言跟用手機拍照，也要拜託大家多擔待，也不吝惜給他指教。覺得他跟智慧型手機是相見恨晚，就繼續接受手機折磨吧，享受折磨、在折磨中成長。

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