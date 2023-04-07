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國台辦制裁蕭美琴 周台竹：兩岸關係已惡化到嚴重地步

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨秘書長周台竹曾任駐外代表。圖／聯合報系資料照
民眾黨秘書長周台竹曾任駐外代表。圖／聯合報系資料照

大陸國台辦今天宣布制裁我駐美代表蕭美琴及民間機構遠景基金會、亞洲自由民主聯盟。曾任駐外代表的前外交官、民眾黨秘書長周台竹認為，「國台辦跳到第一線，主導對台的強硬政策，顯示兩岸關係已經惡化到一個非常嚴重的地步」，值得大家關注。

周台竹指出，過去幾十年，大陸處理對台事務有兩套系統，外交系統是鷹派，國台辦則是鴿派，兩岸關係起起伏伏，至今沒有完全失控的重要原因，與扮演緩衝角色的國台辦有關。但如今國台辦跳到第一線主導對台強硬政策，顯示兩岸關係惡化程度嚴重。

周台竹認為，兩岸關係不好，雙方都有責任。陸方的涉台事務官員如果只用「政治正確」來處理對台關係，效果一定不好；而在台灣，如果打抗中牌在選舉時可以取得不公平的競爭優勢，也一樣會傷害兩岸關係。

「大國事小國以仁，小國事大國以智」周台竹說，如果兩岸領導人真的有心追求和平，一定可以找出化解兩岸兵凶戰危的方法。

美國會眾議院外交委員會主席麥考爾（右）、台灣駐美代表蕭美琴（左）。 （取材twitter.com/HouseForeignGOP）
美國會眾議院外交委員會主席麥考爾（右）、台灣駐美代表蕭美琴（左）。 （取材twitter.com/HouseForeignGOP）

國台辦 民眾黨 蕭美琴

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