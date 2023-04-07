千億撥補只能延緩勞保破產2、3年？陳建仁：確實是這樣

民眾黨立委賴香伶今天在立法院質詢勞保年金議題時表示，有學者認為即使政府明年撥補1000億元，也只能讓勞保延後破產2至3年，行政院長陳建仁答詢時說，「確實是這樣」。陳揆表示，只靠撥補沒有辦法解決長期的問題，至於勞保改革時間點，還是要先搜集各方意見後建立共識，而現在共識已有慢慢在建立。

勞保財務拉警報，今年度中央政府總預算編列450億元撥補，已於2月挹注，去年政府超徵稅收，額外撥補勞保300億元。賴香伶質詢時表示，明年政府撥補1000億元，會不會影響其他公務預算支出，她並質疑只靠撥補沒辦法挽救勞保財務。

陳建仁表示，撥補1000億元不會影響其他公務預算。2016年推動年金改革，軍公教年改、勞保年金改革，當時有想出好幾種方法，例如延長薪資計算年限，或政府撥補都是有討論，但因考量到即使延長採計年限，都無法百分之百解決，所以才會先考量由政府先撥補。

不過陳建仁也說，大家都很清楚，只靠撥補是沒有辦法解決長期的問題，至於改革的時間點，還是要先搜集各方意見後，建立共識，但現在共識已經有慢慢在建立。

勞動部長許銘春表示，改革有很多面向，現在勞動部經常以先前的草案內容，例如月採計新制的延長，或是費率的調整需要多少等，去跟各單位、工會說明，現階段還沒有提出草案，主要還是搜集大家意見，溝通過程有一些比較正向的意見，但畢竟人數牽扯太多 ，推動期程還要再審慎評估。

許銘春表示，政府撥補勞保就是希望讓勞工安心，改革過程不要讓勞工心慌。陳建仁也說，未來也會由勞動部與國發會組成一個工作小組，持續搜集資料與各界意見。