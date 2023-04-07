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綠營中六選區初選激烈 蔡其昌周日邀5立委為黃守達助陣

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌。聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影
立法院副院長蔡其昌。聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影

台中市立委第6選區戰況激烈，立法院副院長蔡其昌4月9日將與5名現任立委替市議員黃守達站台。蔡其昌辦公室表示，因黃客氣邀約，蔡其昌基於鼓勵年輕人受邀參加，若黨內其他同仁邀請，他也願意站台。黃守達說，除請蔡副院長幫忙邀約，他也親自邀請，5名立委預計都會出席。

黃國書不再參選，綠營黨內初選登記形成「三腳督」，正國會議員江肇國、新系議員黃守達與政治世家出身的何昆霖都爭取出線。

江肇國問政有口碑，早已深入經營東南區，結合英系議員，中六選區也是正國會「頭人」、總統府秘書長林佳龍的立委選區。黃守達是新系大力栽培的年輕人才，出生在東南區，新系更把「中六」視為自家地盤，傾全力打組織戰。何昆霖派系不明顯，但出身政治世家「何家班」，也有備而來。

立法院副院長蔡其昌本周日將和立委張廖萬堅、何欣純、林靜儀、莊競程以及黃國書一起為黃守達參選立委初選站台。黃守達表示，該活動由他與蔡其昌辦公室共同舉辦，選舉就是要熱鬧，因此邀請台中的立委站台鼓勵並推薦，除請立法院副院長蔡其昌幫忙邀約，他也親自邀請，蔡副院長將會出席，5名立委預計都會出席。

蔡其昌辦公室表示，因為黃守達一再客氣邀請蔡其昌，蔡其昌因此允諾參加，如果黨內其他同仁來邀請他，他也會願意參加站台，給年輕人更多鼓勵。

江肇國表示，選舉幫忙站台是很自然的事情，他最近也會勤走基層，全力爭取選民的認同；至於是否會邀請大咖站台？江回說，「暫時沒有規劃」。

何昆霖說，稍早與蔡副院長通過電話，蔡說未來若辦活動邀請，也會撥空出席參加。何說，目前尚無舉辦活動規劃，未來若有活動，將會邀請黨內立委幫忙站台。

蔡其昌

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