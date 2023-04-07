若中共犯台歡迎美軍進駐？游錫堃：民主同盟國應共同對抗

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）今天率跨黨派議員團拜會立法院，並與立法院長游錫堃共同舉行記者會。針對如果中共武力犯台，是否歡迎美國軍隊進駐協助，游錫堃表示，歡迎任何友邦國家，大家一同來抵抗對外擴張、威權獨裁政府對外的侵略，全世界的民主同盟國，也應該要共同對抗。

麥考爾率跨黨派議員團拜會立法院，上午先進入立院議場參訪院會，隨後訪團與立法院長游錫堃在共同舉行記者會。

游錫堃致詞時表示，長久以來，麥考爾是眾議院中強而有力的挺台支柱，經常領銜及連署與台灣相關議案，也是去年九月眾議院版「台灣政策法案」的提案人，今天又親自以行動傳達美國國會對台灣的支持，在中共以戰狼外交部段挑戰全球和平之際，麥考爾的挺身而出令人欽佩。

游錫堃表示，2006年他曾在美國傳統基金會演講，公開批評中國前國家主席胡錦濤所提的「和平崛起」，他提醒國際和平崛起不一定帶來和平，唯有「民主崛起」才是和平的保證，結果不幸言中。

游錫堃說，16年來中共在國內變本加厲迫害自由人權，在香港違反一國兩制，在新疆遂行種族滅絕，並肆無忌憚對外擴張，從孔子學院、一代一路、戰狼外交等，已充分證明中共沒有民主自由內涵的和平崛起，只是一種騙術，不會帶來和平。

游錫堃表示，自由民主與人權是人類文明的基石，呼籲全球愛好自由民主的人們，應該加強團結合作，才能遏阻威權獨裁國家的步步進逼。

美媒提問，「如果中共真的進攻台灣，是否歡迎美國軍隊進駐協助？」游錫堃說，歡由任何友邦國家，大家一同來抵抗對外擴張、威權獨裁政府對外的侵略。台灣是愛好和平、是自由民主與人權的國家，「我們反對戰爭，渴望和平」，如果有任何國家要侵犯自由民主與人權的國家，全世界的民主同盟國，應該要共同對抗，唯有如此才能確保普世自由民主人權的價值，在世界上越來越被發揚。