傳郭朱配拉傅崐萁！趙少康籲朱說清楚 藍否認：嚴正駁斥

國民黨總統候選人徵召提名作業進行中，鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜都是藍營可能人選。中廣董事長趙少康今受訪表示，有聽到傳言國民黨主席朱立倫要搭配郭台銘成為「郭朱配」，然後國民黨立委傅崐萁當立法院長，至於到底是不是，朱立倫要把話說清楚。

國民黨發言人林家興則表示，嚴正駁斥此說法，相關內容從來沒聽過，朱立倫多次強調一定無私無我、團結一致，才有可能打贏攸關中華民國未來的選戰，也會協調各方促成團結。

趙少康昨在臉書發文，傳出朱立倫有可能跟郭台銘搭配參選副總統，傅崐萁想當立法院長，中間還拉韓國瑜一起，「這樣就能贏嗎？」

趙少康今回應媒體提問時表示，朱立倫要把話說清楚，總教練總不能自己下去玩，黨主席作為總教練、操盤手要大公無私，不然侯友宜跟侯的支持者也不會服氣。

趙少康也指出，徵召就是朱立倫在徵召，「了不起加上傅崐萁」，徵召標準也不講，到底是民調、耐打度或黨員支持度，黨中央都不講，應該要說明清楚，不然什麼都不做、在那拖，「不知道朱立倫做什麼」，把信心都搞沒了，是裝神弄鬼。

趙少康表示，黨中央動作要加快，早就說過之前侯友宜民調大好時就應一鼓作氣提名，現在他建議如要到六月前才協調出結果，這段時間也可以辦辯論或政見發表，讓大家知道國民黨的候選人要做什麼。