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前台鹽董座被爆「違法農舍豪宅」 陳琬惠追問3問題

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠（圖）踢爆前台鹽董事長、民進黨前中執委陳啟昱在高雄市旗山區有一座豪宅違法建於農牧用地，要求高雄市長陳其邁介入調查，她提出3大問題。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立委陳琬惠（圖）踢爆前台鹽董事長、民進黨前中執委陳啟昱在高雄市旗山區有一座豪宅違法建於農牧用地，要求高雄市長陳其邁介入調查，她提出3大問題。記者蘇健忠／攝影

民眾黨立委陳琬惠踢爆台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱在高雄市旗山區有一座豪宅違法建於農牧用地，要求高雄市長陳其邁介入調查，拿出查辦國民黨前立委顏寬恒的力度比照辦理、毋枉毋縱。陳琬惠表示，她認為「不是斷尾之後就沒事」，她提出3大問題。第一點，她質疑農業局將該豪宅界定為「貨櫃屋」，是想輕鬆帶過、查處力道非常輕，要求高雄市府應該立即依法拆除違法建物；其次，她提到陳啟昱豪宅土地購買是登記在他前妻的名下，是否涉及買賣登記虛偽不實，檢調應該徹查；第三，陳啟昱的現任曾姓妻子在擔任政務官期間，為何沒有依法申報這些不動產，呼籲他們對外說明，並要求監察院介入查辦；同時她也質疑監察院長、前高雄市長陳菊，是否知情這間豪宅是違法農舍？

民眾黨立委陳琬惠（圖）踢爆前台鹽董事長、民進黨前中執委陳啟昱在高雄市旗山區有一座豪宅違法建於農牧用地，要求高雄市長陳其邁介入調查。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立委陳琬惠（圖）踢爆前台鹽董事長、民進黨前中執委陳啟昱在高雄市旗山區有一座豪宅違法建於農牧用地，要求高雄市長陳其邁介入調查。記者蘇健忠／攝影

陳啟昱 陳琬惠

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