快訊

阜杭豆漿漲價了！「含蛋商品」都漲5元 荷包蛋1顆20元、鹹飯糰加蛋變70元

曾遭88槍嫌「紅龜」斷掌！台南狠角色「囝仔昌」國道駕BMW自撞身亡

結束赴陸行程 馬英九抵台：九二共識又活過來了

豬肉價快破百 藍委鄭正鈐：養豬國家隊養的是豬腦袋？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐。 圖／聯合報系資料照
國民黨立委鄭正鈐。 圖／聯合報系資料照

豬肉價格2021年起不斷上漲，今天國民黨立法院黨團舉行「豬肉價格飆漲、大漲，千錯、萬錯，都不是政府的錯？」記者會，呼籲政府提出務實解方；國民黨立委鄭正鈐也透過臉書，質疑政府兩年前砸128億成立「養豬國家隊」，但人民納稅錢花到哪裡去了？

鄭正鈐表示，兩年前蔡政府開放萊豬進口，砸下128億號稱要全方位打造「養豬國家隊」，還特別以33億元保障豬農穩定產銷，但「養豬國家隊」的「績效」卻是讓豬肉價格飆高到逼近牛肉，民眾不但買不下手，連餐飲業也連帶受影響喊漲。

鄭正鈐說，「養豬國家隊」跟三年前成立的「雞蛋國家隊」半斤八兩，喊得震天響，卻完全不知道在幹嘛？「雞蛋國家隊」成立後雞蛋一樣缺，價格也不斷創新高。

鄭正鈐認為，「養豬國家隊」首要任務就是要維持穩定產銷，讓國內豬價維持在合理區間，但非但沒有，還搞得市場供需大亂，零售價格漲了近3成，很多豬肉攤商索性延長休市，質疑「養豬國家隊」難道養的是豬腦袋？

豬肉拍賣價格再創新高，菜市場豬肉零售價格也跟漲。 圖／聯合報系資料照
豬肉拍賣價格再創新高，菜市場豬肉零售價格也跟漲。 圖／聯合報系資料照

豬肉 鄭正鈐 雞蛋

延伸閱讀

豬肉價格每公斤快破百元 國民黨團籲政府提務實方法

影／豬肉價格飆漲 國民黨團批官員沒有好好控管

解決缺蛋一再跳票 藍委：陳吉仲下台！

竹市將蓋關埔全區空橋 鄭正鈐爭取竹科管理局專案補助

相關新聞

影／44年來首次！ 美外委會訪團公開進立院議場

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）上午一行8人拜會立法院，立法院人士指出，訪問團...

國台辦制裁蕭美琴 綠委酸：證明台灣跟大陸是不同國家

中共國台辦今天宣布，制裁我駐美代表蕭美琴，民進黨立委許智傑表示，蕭美琴被中共制裁，代表其對台灣外交貢獻真的很大，對國人來...

ChatGPT遭義大利禁用 唐鳳：我公部門目前並未禁用

人工智慧聊天機器人ChatGPT日前遭義大利政府禁用。數位部長唐鳳今天在立法院表示，ChatGPT屬於網站、網頁範疇，目...

巴拉圭與我邦誼恐生變 美憂束手無策

路透報導，美國官員愈來愈覺得，下一個與台灣斷交與中國建交的美洲國家可能是巴拉圭，而拜登政府對此恐難著力。

麥考爾：盼盡快交付武器到台灣 尋求第三方軍售

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾今天在立法院表示，具備嚇阻能力才能避免衝突，台灣處於高風險地帶，他們將重新排列武器交付順序...

歐盟執委會主席訪中關切台海安全 外交部感謝

歐盟執委會主席范德賴恩昨天與法國總統馬克宏、中國國家主席習近平三邊會談後，在記者會重申支持台海穩定，強調任一方均不應以武...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦