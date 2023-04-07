豬肉價快破百 藍委鄭正鈐：養豬國家隊養的是豬腦袋？

豬肉價格2021年起不斷上漲，今天國民黨立法院黨團舉行「豬肉價格飆漲、大漲，千錯、萬錯，都不是政府的錯？」記者會，呼籲政府提出務實解方；國民黨立委鄭正鈐也透過臉書，質疑政府兩年前砸128億成立「養豬國家隊」，但人民納稅錢花到哪裡去了？

鄭正鈐表示，兩年前蔡政府開放萊豬進口，砸下128億號稱要全方位打造「養豬國家隊」，還特別以33億元保障豬農穩定產銷，但「養豬國家隊」的「績效」卻是讓豬肉價格飆高到逼近牛肉，民眾不但買不下手，連餐飲業也連帶受影響喊漲。

鄭正鈐說，「養豬國家隊」跟三年前成立的「雞蛋國家隊」半斤八兩，喊得震天響，卻完全不知道在幹嘛？「雞蛋國家隊」成立後雞蛋一樣缺，價格也不斷創新高。