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豬肉價格每公斤快破百元 國民黨團籲政府提務實方法

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立法院黨團副書記長洪孟楷（右）與國民黨副秘書長李彥秀（左）舉行「豬肉價格 飆漲、大漲 千錯、萬錯 都不是政府的錯？」記者會，批農委會沒有好好控管。 記者蘇健忠／攝影
國民黨立法院黨團副書記長洪孟楷（右）與國民黨副秘書長李彥秀（左）舉行「豬肉價格 飆漲、大漲 千錯、萬錯 都不是政府的錯？」記者會，批農委會沒有好好控管。 記者蘇健忠／攝影

豬肉價格上漲，目前每公斤近百元，國民黨立院黨團今天舉行「豬肉價格飆漲、大漲，千錯、萬錯，都不是政府的錯？」記者會，呼籲政府除了專案進口豬肉，也應提出務實方法，並請行政院長陳建仁為近期的民生消費飆漲、通貨膨脹向國人道歉。

國民黨立法院黨團副書記長洪孟楷指出，2021年時毛豬每公斤價格在新台幣60元到80元間浮動，去年五月飆漲到83.87元，今年三月變89.96元，目前漲到每公斤96.76元。

洪孟楷表示，近來豬肉價格已經漲了將近3成，每公斤價格快破百，創新高，很多豬農和攤商都說，現在「豬貴如牛」。清明連假時有豬肉攤商為此寧可休息也不做生意，但竟有農委會官員說「豬肉漲價並不是豬肉的錯」，非常離譜。

洪孟楷表示，國人最擔心的就是進口含有萊克多巴胺的豬肉，農委會說不排除專案進口豬肉，但請跟國人說明清楚，用什麼方式進口豬肉？要進口哪裡的豬肉？跟誰進口豬肉？

國民黨副秘書長李彥秀表示，如果豬肉價格飆破每公斤一百元，很多民眾可能會連滷肉飯都吃不起，2021年起豬肉價格開始上漲，當時政府說是因為疫情大家在家裡吃豬肉，後來又說是夏天小豬胃口不好長不大；中秋節說烤肉吃太多，上個月的理由是飼料成本上漲、豬舍改建、疾病問題等。

李彥秀指出，農委會不斷找藉口，卻總提不出具體辦法，「是一個失能的農委會」，豬肉飆漲已經兩年了，盼政府「好好收收心」苦民所苦，關注民生痛苦。

豬肉 農委會 國民黨

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