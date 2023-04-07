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ChatGPT遭義大利禁用 唐鳳：我公部門目前並未禁用

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
數位部長唐鳳（左）表示，ChatGPT非常會將問題換句話說，也許有些人會覺得輸入進去的查詢，得到的回應都是正確的，但其實比較像個聯想的語言模型，若信以為真，那會造成一些危害。圖／取自國會頻道
數位部長唐鳳（左）表示，ChatGPT非常會將問題換句話說，也許有些人會覺得輸入進去的查詢，得到的回應都是正確的，但其實比較像個聯想的語言模型，若信以為真，那會造成一些危害。圖／取自國會頻道

人工智慧聊天機器人ChatGPT日前遭義大利政府禁用。數位部長唐鳳今天在立法院表示，ChatGPT屬於網站、網頁範疇，目前公部門並沒有禁止使用，未來針對可能危害國家資通安全的產品，都會動態檢討。

立法院今天進行施政總質詢。民進黨立委邱志偉質詢時表示，其他國家有訂定公部門禁止使用ChatGPT的動作，數位部對該議題立場為何？唐鳳回應，義大利是出於個資專責機關對於個資、隱私相關等考量，因為ChatGPT非常會將問題換句話說，也許有些人會覺得輸入進去的查詢，得到的回應都是正確的，但其實比較像個聯想的語言模型，若信以為真，那會造成一些危害。

邱志偉追問，未來會禁止ChatGPT嗎？唐鳳表示，可能就是讓大家充分了解，ChatGPT主要是「換句話說」；而關於危害國家資通安全的產品，包含硬體、軟體、服務，並不是說就列出哪些廠牌，因為廠牌隨時可以換名字，所以是動態檢討。

邱志偉表示，國科會目前也有在研究台灣自己的語言模型，如果發展的好，搞不好以後在立院詢答可以用ChatGPT，幕僚準備資料也不會麽累。唐鳳說，ChatGPT在整理資料、換句話說、翻譯上，語言模型是有它貢獻。

ChatGPT 唐鳳 義大利

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