影／台灣要做自己的主人！ 賴清德：台灣不能再出現外來統治

副總統賴清德今天到新北市金寶山墓園，參加鄭南榕殉道34周年追思紀念會時表示，新的威脅已經出現，天下並未太平，國際局勢也不平靜，「台灣這塊土地絕對不能再出現外來的統治，台灣要做自己的主人」。

今天4月7日是自由時代雜誌社創辦人鄭南榕自焚34周年紀念日，因為疫情已經3年未實體舉辦的追思會，鄭南榕基金會今天在金寶山自由之翼紀念墓園重啟。鄭南榕基金董事長鄭竹梅、鄭南榕妻子葉菊蘭、副總統賴清德、監察院長陳菊等出席。與會人員先先默哀、獻花，並邀音樂家王明哲演奏。

賴清德致詞說，充分感受到Nylon的精神，大家團結一致，未來共同打拚守護台灣。他今天要以民進黨第17屆黨主席身分向大家報告，過去大家為民主打拚，民進黨下一階段的使命，就是再次結合台灣社會的力量，守護台灣，促進台灣民主、和平與繁榮，大家共同打拚。

賴清德表示，新的威脅已經出現，天下並未太平，國際局勢也不平靜。今天參加追思會除了向Nylon致敬外，也要體認到，好不容易台灣走過過去黑暗的年代，現在最重要的是，「台灣這塊土地絕對不能再出現外來的統治，台灣要做自己的主人」，不幸的事件不可以再出現，才不會走回黑暗的年代，這也是充分展現對鄭南榕犧牲奉獻的尊敬。

賴清德指出，其實過去他心中一直存在一個問題想要了解，是什麼樣的氣力，讓鄭南榕有這樣的勇氣，犧牲自己的生命，就這樣離開自己的家人，就是為了台灣的大局。

「Nylon不是對牽手對女兒無情，而是對家人的大愛」，賴清德說，前不久他回到台南參加鄭南榕基金會辦的活動，他深深了解到，鄭南榕是要他的女兒，甚至孫子，希望台灣的下一代不要面臨和他相同的問題。