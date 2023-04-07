國台辦宣布制裁蕭美琴 時力：對民主國家團結焦慮不安

蔡英文總統昨與美國眾議院議長麥卡錫會面，中共國台辦今天宣布對我駐美代表蕭美琴實施制裁，國台辦同時對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2家機構採取懲戒措施。時代力量發言人余佳蒨表示，大陸此舉彰顯其對世界民主國家團結合作的焦慮與不安，蠻橫打壓的行徑不僅有失大國國格，更是貽笑國際。

余佳蒨指出，這並非大陸首次點名制裁特定人士，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時，中共國台辦同樣發布「台獨頑固份子」名單，蕭美琴以及時代力量陳椒華委員也被列入其中。時代力量於當時召開記者會表示，中共無論是羅列「台獨頑固份子」清單、「台獨撲克牌」、條列「台獨份子」的罪狀及任意逮捕在中的台灣人羅織台獨罪名，在在都是用威嚇暴力手段，企圖侵害台灣的民主自由。

余佳蒨強調，當台灣正在紀念言論自由日之時，中共這些舉動，更凸顯出對於言論自由、民主政治的無知，只會用制裁恐嚇方式來打壓異己，不僅罔顧台灣是個主權獨立國家的事實，更是背離世界民主的趨勢，強力譴責。