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國台辦制裁蕭美琴 綠委酸：證明台灣跟大陸是不同國家

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
大陸國台辦今天宣布制裁我駐美代表蕭美琴，民進黨立委許智傑表示，禁止蕭美琴及家屬進入大陸跟港澳地區，不就再次證明台灣跟大陸是不同國家嗎？（本報系資料照片）
大陸國台辦今天宣布制裁我駐美代表蕭美琴，民進黨立委許智傑表示，禁止蕭美琴及家屬進入大陸跟港澳地區，不就再次證明台灣跟大陸是不同國家嗎？（本報系資料照片）

中共國台辦今天宣布，制裁我駐美代表蕭美琴，民進黨立委許智傑表示，蕭美琴被中共制裁，代表其對台灣外交貢獻真的很大，對國人來說大陸制裁名單這是一個光榮榜，大陸禁止蕭美琴及家屬進入大陸跟港澳地區，不就再次證明台灣跟大陸是不同國家嗎？

許智傑表示，中共用制裁手段，證明台美外交表現真的太好了，中共既然都要制裁，是否也該制裁出席蔡麥會的近20位美國眾議員，否則這樣流於形式的制裁，禁止蕭美琴及家屬進入大陸跟港澳地區，不就再次證明台灣跟中國是不同國家嗎？

林宜瑾說，大陸這次趁著總統與美互談，把蕭美琴納入台獨頑固份子制裁名單，禁止進入中港澳地區，不僅一點威嚇作用都沒有，還被譏諷根本形同榮譽勳章，顯示台灣人民早已看破大陸手腳，請大陸注意，就算把蕭美琴加入台獨頑固份子名單，還有千千萬萬美琴們等著。

蕭美琴 中共 台獨

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