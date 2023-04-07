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陸宣布制裁蕭美琴 立委陳琬惠：蕭美琴努力有目共睹

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
蕭美琴於肯塔基州參議會發表演說。(駐亞特蘭大經文處提供)
蕭美琴於肯塔基州參議會發表演說。(駐亞特蘭大經文處提供)

國台辦宣布制裁我駐美代表蕭美琴，並稱她為「台獨頑固份子」，嚴禁本人及家屬進入陸港澳。民眾黨立委陳琬惠表示，蕭美琴在台美關係的努力大家有目共睹，但呼籲民進黨政府這次面對狀況不應該像過往那樣一味的「譴責」。

陳琬惠指出，真正維護台灣權益的方式應該是積極地突破困境，極力爭取務實的相處，建立平等兩岸的對話，持續積極參與國際事務，才能增加跟中國和平共處的籌碼以及我國在國際上的生存空間。

陳琬惠說，蕭美琴在台美關係的努力大家有目共睹，遠景基金會和亞洲自由民主聯盟在協助我國國際關係和區域議題上也有諸多貢獻。實際上，中國對台灣的不友善已是常態，這樣的政治作為她不認為台灣民眾會認同。

陳琬惠認為，如果中國希望成為文明國際社會的一份子，就不該再文攻武嚇的打壓，否則只是激起台灣人民反抗的心。

民眾黨立委陳琬惠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠。 圖／聯合報系資料照

陳琬惠 蕭美琴 台美關係

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