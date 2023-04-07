蔡稱馬論述跟現在有差距 藍批：要背棄憲法和人民？

前總統馬英九在中國大陸訪問時提到，台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」。蔡英文總統今稱「馬前總統論述是1970年代的論述、跟現在2023年的環境有些差距」。國民黨發言人林家興今回應表示，馬英九論述依照憲法，憲法增修後至今未變，蔡總統「是要背棄中華民國憲法和台灣人民嗎？」

國民黨今在中央黨部舉行記者會，媒體問及蔡英文總統對馬英九論述的評論，林家興諷刺表示，「蔡英文總統很幽默」，今年是2023年，同時也是民國112年，憲法增修後至今未改，馬英九的說法，「不都是蔡英文總統就職承諾要依照的憲法和兩岸人民關係條例？」