國台辦宣布制裁蕭美琴 綠委嗆「下手太慢」喊話：我也想上榜

蔡英文總統昨與美國眾議院議長麥卡錫會面，大陸國台辦今天宣布對我駐美代表蕭美琴實施制裁，民進黨立委林俊憲表示，被大陸指名制裁對台灣人而言像是上榮譽榜，且不能去大陸算哪門子制裁，好歹也先掂掂自己幾兩重、在國際上有多少影響力，你們有任何手段讓被制裁的個人甚至企業受影響嗎？畫虎不成反類犬罷了。

林俊憲表示，這次蔡總統順利出訪，並與麥卡錫見面，蕭美琴功不可沒，實際上，蕭美琴駐美三年來，台美關係如此緊密，蕭美琴扮演很重要角色，如今大陸宣布制裁蕭，他的第一個疑問反而是「怎麼現在才下手？」，蕭美琴這幾年的豐功偉業可不少。

大陸近來越來越常使出制裁當作反擊手段，林俊憲認為，大陸自認強大了，美國能做到大陸也能做到，最後卻落得自己尷尬。例如兩個月前他們以對台軍售為由制裁洛克希德馬丁和雷神公司，罰款高達4372億台幣，結果至今這兩家公司連回應都懶得回，技術怕被中國偷走都來不及，還禁止他們跟中國做生意？那不是皆大歡喜嗎？

林俊憲恭喜蕭美琴上了大陸制裁名單，代表真的對台灣有功，來自對手的認可是最大榮譽，見賢思齊，他還要再努力，希望自己也能早日被列入榮譽榜。

民進黨趙天麟也說，蕭美琴被美國公認是近年來台灣駐美最優秀大使，不論美國國會或國務院都說蕭美琴理性溫和善於溝通，現在被獨裁國家列為制裁對象，這事非常可笑且荒謬的事情。

趙天麟認為，大陸制裁對蕭美琴來講沒有任何影響，反而是陸方過度反應，國際媒體都會訕笑這件事情，北京當局又做出不符合理禮節的不必要舉動，蕭美琴辛苦了，對於有利台灣的事情，請繼續加油。