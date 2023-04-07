快訊

推特沒了「柴犬狗來富」助威！換回藍鳥Logo 馬斯克愛的「狗狗幣」跌慘了

提早學注音贏了嗎？解決小一生家長焦慮 教授點出2關鍵

引人聯想？中共航警單位今在廣東珠江口射擊訓練

國台辦宣布制裁蕭美琴 綠委嗆「下手太慢」喊話：我也想上榜

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
大陸國台辦今天宣布制裁我駐美代表蕭美琴，民進黨立委林俊憲大酸，蕭美琴駐美三年促進台美關係，大陸怎麼到現在才下手，喊話希望自己早日也能成為大陸制裁對象。（本報系資料照片）
大陸國台辦今天宣布制裁我駐美代表蕭美琴，民進黨立委林俊憲大酸，蕭美琴駐美三年促進台美關係，大陸怎麼到現在才下手，喊話希望自己早日也能成為大陸制裁對象。（本報系資料照片）

蔡英文總統昨與美國眾議院議長麥卡錫會面，大陸國台辦今天宣布對我駐美代表蕭美琴實施制裁，民進黨立委林俊憲表示，被大陸指名制裁對台灣人而言像是上榮譽榜，且不能去大陸算哪門子制裁，好歹也先掂掂自己幾兩重、在國際上有多少影響力，你們有任何手段讓被制裁的個人甚至企業受影響嗎？畫虎不成反類犬罷了。

林俊憲表示，這次蔡總統順利出訪，並與麥卡錫見面，蕭美琴功不可沒，實際上，蕭美琴駐美三年來，台美關係如此緊密，蕭美琴扮演很重要角色，如今大陸宣布制裁蕭，他的第一個疑問反而是「怎麼現在才下手？」，蕭美琴這幾年的豐功偉業可不少。

大陸近來越來越常使出制裁當作反擊手段，林俊憲認為，大陸自認強大了，美國能做到大陸也能做到，最後卻落得自己尷尬。例如兩個月前他們以對台軍售為由制裁洛克希德馬丁和雷神公司，罰款高達4372億台幣，結果至今這兩家公司連回應都懶得回，技術怕被中國偷走都來不及，還禁止他們跟中國做生意？那不是皆大歡喜嗎？

林俊憲恭喜蕭美琴上了大陸制裁名單，代表真的對台灣有功，來自對手的認可是最大榮譽，見賢思齊，他還要再努力，希望自己也能早日被列入榮譽榜。

民進黨趙天麟也說，蕭美琴被美國公認是近年來台灣駐美最優秀大使，不論美國國會或國務院都說蕭美琴理性溫和善於溝通，現在被獨裁國家列為制裁對象，這事非常可笑且荒謬的事情。

趙天麟認為，大陸制裁對蕭美琴來講沒有任何影響，反而是陸方過度反應，國際媒體都會訕笑這件事情，北京當局又做出不符合理禮節的不必要舉動，蕭美琴辛苦了，對於有利台灣的事情，請繼續加油。

蕭美琴 林俊憲 美國 國台辦

延伸閱讀

國台辦再宣布對「遠景基金會」等兩台灣機構 採取懲戒措施

反制「麥蔡會」！陸方宣布對蕭美琴實施制裁

蕭美琴將投入大選？ 吳釗燮：沒有相關訊息

AIT主席交接 羅森柏格曬與蕭美琴合照

相關新聞

前台鹽董座「農舍爭議」被批輕罰了事 陳其邁：未改善就拆除

民眾黨踢爆台鹽前董事長陳啟昱位在高雄旗山區豪華農舍違法，今天續批高雄市農業局定義為「貨櫃屋」輕罰了事，高雄市府應依法拆除...

巴拉圭與我邦誼恐生變 美憂束手無策

路透報導，美國官員愈來愈覺得，下一個與台灣斷交與中國建交的美洲國家可能是巴拉圭，而拜登政府對此恐難著力。

陸宣布制裁蕭美琴 立委陳琬惠：蕭美琴努力有目共睹

國台辦宣布制裁我駐美代表蕭美琴，並稱她為「台獨頑固份子」，嚴禁本人及家屬進入陸港澳。民眾黨立委陳琬惠表示，蕭美琴在台美關...

蔡稱馬論述跟現在有差距 藍批：要背棄憲法和人民？

前總統馬英九在中國大陸訪問時提到，台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」。蔡英文總統今稱「馬前總統論述是1970年代的...

國台辦宣布制裁蕭美琴 綠委嗆「下手太慢」喊話：我也想上榜

蔡英文總統昨與美國眾議院議長麥卡錫會面，大陸國台辦今天宣布對我駐美代表蕭美琴實施制裁，民進黨立委林俊憲表示，被大陸指名制...

藍委籲中國大陸停止軍機擾台 盼兩岸關係穩定發展

國民黨立委洪孟楷今天在立法院會「國是論壇」發言時，呼籲中國大陸停止軍機擾台，兩岸關係才能夠更加穩定發展

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦