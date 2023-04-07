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前台鹽董座「農舍爭議」被批輕罰了事 陳其邁：未改善就拆除

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，若違反農地農用規定，市府會要求限期改善，若未改善就會拆除。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，若違反農地農用規定，市府會要求限期改善，若未改善就會拆除。記者徐白櫻／攝影

民眾黨踢爆台鹽前董事長陳啟昱位在高雄旗山區豪華農舍違法，今天續批高雄市農業局定義為「貨櫃屋」輕罰了事，高雄市府應依法拆除，監察院也要介入調查。高雄市長陳其邁回應，昨日農業局派人調查，發現違規使用的事實，會依法開處，若未限期改善就拆除，任何人都一樣。

民眾黨立委陳琬惠昨指控陳啟昱在旗山農地擁有千坪住宅，但市府建照和農地盤查系統都查無登記資料，事件爆發後。農業局認定農地上存在臨時性貨櫃屋，因未取得農業設施容許，依規定查處並請權管單位（地政局）裁罰。依據違法區域計畫法，可開罰6萬至30萬元。陳啟昱昨晚發表道歉聲明並退出民進黨、不再參與政治事務。

今早陳其邁在左營蓮池潭參加社會局社工日慶祝活動，陳啟昱豪華農舍事件餘波盪漾，媒體提問，有關立委質疑高雄市政府縱容，監察院應啟動調查一事，高雄市府如何回應？

陳其邁說，昨天農業局有派人去調查，發現違規使用的事實，市府會根據農發條例跟區域計畫法開處，任何人都一樣，假如在農地使用有違反法律規定的部分，市府會開罰、限期改善，假如沒有限期改善就拆除，這個是過去的一貫執行相關規定所採取的做法。

陳其邁強調，在農業農用的原則下，不管任何人，如有違規使用部分，都一定開罰，尊重陳啟昱個人的決定。

此外，陳啟昱爆發豪華農舍爭議後，地方人士加碼爆料，陳啟昱住宅附近的豪華農舍不只一棟，另有已故的綠營媒體大亨及一位綠營人士的農舍也在附近。媒體追問，是否也會用同樣標準處理。陳其邁回應，高雄市的問題都一樣，標準一致。

陳啟昱 農舍

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